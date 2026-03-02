الغندور: اللي عامله الزمالك مش منطقي

علق الإعلامي خالد الغندور علي تصدر القلعة البيضاء الصدارة في الدوري الممتاز بنتيجة 1-0 علي فريق بيراميدز.

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اللي عامله الزمالك مش منطقي و اللي عامله الأهلي برده مش منطقي و اللي بيفهم هيفهم قصدي ".

وحقق نادي الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك في الدقيقة 60 من ركلة جزاء بعد ان احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح ناصر منسي بعد خطأ من احمد سامي مدافع بيراميدز في تمرير الكرة لأحمد الشناوي حارس مرماه ليعرقل منسي ليحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وبتلك النتيجة اعتلي الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، ويتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 37 في المركز الثاني.