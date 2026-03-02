قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدردير: نفسنا نوصل كأس العالم يا زمالك

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

حقق نادي الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك

وكتب الكاتب الصحفي عمرو الدردير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"نتكلم جد شويه بقي كده إحنا أول الدوري وهنقابل الأهلي لسه.

وهنقابل بيراميدز تاني طبيعي هنكسبهم هما الاتنين وناخد الدوري ونوصل دوري ابطال افريقيا بعد غياب ٣ سنين وربنا يكرمنا ونكسب دوري ابطال ونوصل كاس عالم ياه علي الفرحه يا زمالك ". 

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك في الدقيقة 60 من ركلة جزاء بعد ان احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح ناصر منسي بعد خطأ من احمد سامي مدافع بيراميدز في تمرير الكرة لأحمد الشناوي حارس مرماه ليعرقل منسي ليحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وبتلك النتيجة اعتلي الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، ويتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 37 في المركز الثاني.

الزمالك الدردير الدوري الاهلي

الاهلي

أرقام جديدة للقلعة الحمراء الأهلي مع توروب في آخر 8 مباريات.. تفاصيل

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن رجل مباراة الزمالك وبيراميدز

الزمالك

شرفتونا.. أيمن يونس يوجه رسالة للاعبي الزمالك ومعتمد جمال

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

