الدردير: نفسنا نوصل كأس العالم يا زمالك

حقق نادي الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك

وكتب الكاتب الصحفي عمرو الدردير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"نتكلم جد شويه بقي كده إحنا أول الدوري وهنقابل الأهلي لسه.

وهنقابل بيراميدز تاني طبيعي هنكسبهم هما الاتنين وناخد الدوري ونوصل دوري ابطال افريقيا بعد غياب ٣ سنين وربنا يكرمنا ونكسب دوري ابطال ونوصل كاس عالم ياه علي الفرحه يا زمالك ".

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك في الدقيقة 60 من ركلة جزاء بعد ان احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح ناصر منسي بعد خطأ من احمد سامي مدافع بيراميدز في تمرير الكرة لأحمد الشناوي حارس مرماه ليعرقل منسي ليحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وبتلك النتيجة اعتلي الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، ويتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 37 في المركز الثاني.