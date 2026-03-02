راهبة جديدة تنضم إلى دير العذراء والشهيد ودامون بأرمنت

صلى نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، أمس، صلوات رهبنة راهبة جديدة بعد اجتيازها فترة الاختبار الرهباني المقررة، في دير السيدة العذراء والشهيد ودامون بمدينة أرمنت، وهي الراهبة دميانة.

وجرت صلوات الرهبنة في أجواء روحية مملوءة بالخشوع والفرح، بحضور عدد من راهبات الدير وأسرتهن الروحية، حيث أعلنت الراهبة نذورها الرهبانية، مؤكدة تكريس حياتها للصلاة والخدمة والسير في طريق الطاعة، بحسب تقليد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،

ويُعد دير السيدة العذراء والشهيد ودامون بأرمنت من الأديرة العامرة التي تشهد نموًا ملحوظًا في الدعوات الرهبانية، إذ يواصل رسالته الروحية من خلال حياة الصلاة والنسك، إلى جانب دوره في خدمة المجتمع المحيط، في إطار رعاية نيافة الأنبا يواقيم ومتابعته المستمرة للحياة الرهبانية بالإيبارشية.