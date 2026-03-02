قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفارة الأمريكية في الكويت لرعاياها: لا تخرجوا.. إلزموا منازلكم
غداً.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
غارات أمريكية وإسرائيلية تستهدف 3 مدن في محافظة يزد بإيران
إسقاط 3 مسيّرات فوق مطار أربيل شمال العراق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم وغد
متحدث عسكري إيراني: أخرجنا القاعدة الأمريكية في الكويت عن الخدمة
كيلو الفراخ البلدي بـ130 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
أسعار النفط تسجل أرقاما قياسية اليوم بسبب التوترات في الخليج
صفارات الإنذار تدوي في القدس المحتلة بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية
دخان يتصاعد من محيط السفارة الأمريكية في الكويت
البحرين.. مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح خطيرة جراء سقوط حطام صاروخ على سفينة
ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
راهبة جديدة تنضم إلى دير العذراء والشهيد ودامون بأرمنت

نيافة الأنبا يواقيم
نيافة الأنبا يواقيم
ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، أمس، صلوات رهبنة راهبة جديدة بعد اجتيازها فترة الاختبار الرهباني المقررة، في دير السيدة العذراء والشهيد ودامون بمدينة أرمنت، وهي الراهبة دميانة.

وجرت صلوات الرهبنة في أجواء روحية مملوءة بالخشوع والفرح، بحضور عدد من راهبات الدير وأسرتهن الروحية، حيث أعلنت الراهبة نذورها الرهبانية، مؤكدة تكريس حياتها للصلاة والخدمة والسير في طريق الطاعة، بحسب تقليد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،

ويُعد دير السيدة العذراء والشهيد ودامون بأرمنت من الأديرة العامرة التي تشهد نموًا ملحوظًا في الدعوات الرهبانية، إذ يواصل رسالته الروحية من خلال حياة الصلاة والنسك، إلى جانب دوره في خدمة المجتمع المحيط، في إطار رعاية نيافة الأنبا يواقيم ومتابعته المستمرة للحياة الرهبانية بالإيبارشية.

الأنبا يواقيم صلوات الرهبنة راهبات الدير الاختبار الرهباني الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

خبيرة فلك تكشف توقعات عن توقعاتها لنهاية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

نيافة الأنبا يواقيم

راهبة جديدة تنضم إلى دير العذراء والشهيد ودامون بأرمنت

صدى البلد

صدى البلد تنعي والد الإعلامية نهال طايل وتتقدم بخالص العزاء

الرئيس السيسي وقداسة البابا تواضروس

شاهد.. البابا تواضروس يشارك في حفل إفطار القوات المسلحة

بالصور

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

