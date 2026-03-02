ريال مدريد يستضيف خيتافي في الجولة 26 من الليجا

يخوض فريق ريال مدريد، مواجهة مهمة مساء الإثنين أمام نظيره خيتافي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2025-2026.

وتقام المباراة على ملعب “سانتياجو برنابيو”، حيث يسعى الفريق الملكي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل العودة إلى طريق الانتصارات ومواصلة الضغط في سباق الصدارة.

طموحات الملكي في سباق اللقب

يدخل ريال مدريد اللقاء بقيادة مديره الفني ألفارو أربيلوا وعينه على حصد النقاط الثلاث، خاصة في ظل المنافسة القوية على لقب الليجا هذا الموسم. ويحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر برشلونة، ما يجعل الفوز في هذه المباراة ضرورة لتقليص الفارق ومواصلة مطاردة القمة.

وكان ريال مدريد قد تعرض لخسارة في الجولة الماضية أمام أوساسونا بنتيجة هدفين مقابل هدف، وهو ما زاد من أهمية مواجهة خيتافي لتعويض التعثر واستعادة الثقة قبل المراحل الحاسمة من الموسم.

موقف خيتافي في جدول الترتيب

على الجانب الآخر، يدخل خيتافي المباراة وهو في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة. ويأمل الفريق في الخروج بنتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقعه في جدول الترتيب والابتعاد عن مناطق الخطر، خاصة أن اللعب أمام أحد كبار الليجا يمثل تحديًا كبيرًا يتطلب تركيزًا عاليًا طوال التسعين دقيقة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية. ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في المنطقة العربية.

وتترقب جماهير الكرة الإسبانية مواجهة قوية ومثيرة بين الفريقين، في ظل أهمية النقاط الثلاث لكليهما مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة