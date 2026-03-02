قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفارة الأمريكية في الكويت لرعاياها: لا تخرجوا.. إلزموا منازلكم
غداً.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
غارات أمريكية وإسرائيلية تستهدف 3 مدن في محافظة يزد بإيران
إسقاط 3 مسيّرات فوق مطار أربيل شمال العراق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم وغد
متحدث عسكري إيراني: أخرجنا القاعدة الأمريكية في الكويت عن الخدمة
كيلو الفراخ البلدي بـ130 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
أسعار النفط تسجل أرقاما قياسية اليوم بسبب التوترات في الخليج
صفارات الإنذار تدوي في القدس المحتلة بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية
دخان يتصاعد من محيط السفارة الأمريكية في الكويت
البحرين.. مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح خطيرة جراء سقوط حطام صاروخ على سفينة
ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يستضيف خيتافي في الجولة 26 من الليجا

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

يخوض فريق ريال مدريد، مواجهة مهمة مساء الإثنين أمام نظيره خيتافي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2025-2026.

 وتقام المباراة على ملعب “سانتياجو برنابيو”، حيث يسعى الفريق الملكي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل العودة إلى طريق الانتصارات ومواصلة الضغط في سباق الصدارة.

 طموحات الملكي في سباق اللقب

يدخل ريال مدريد اللقاء بقيادة مديره الفني ألفارو أربيلوا وعينه على حصد النقاط الثلاث، خاصة في ظل المنافسة القوية على لقب الليجا هذا الموسم. ويحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر برشلونة، ما يجعل الفوز في هذه المباراة ضرورة لتقليص الفارق ومواصلة مطاردة القمة.

وكان ريال مدريد قد تعرض لخسارة في الجولة الماضية أمام أوساسونا بنتيجة هدفين مقابل هدف، وهو ما زاد من أهمية مواجهة خيتافي لتعويض التعثر واستعادة الثقة قبل المراحل الحاسمة من الموسم.

موقف خيتافي في جدول الترتيب

على الجانب الآخر، يدخل خيتافي المباراة وهو في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة. ويأمل الفريق في الخروج بنتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقعه في جدول الترتيب والابتعاد عن مناطق الخطر، خاصة أن اللعب أمام أحد كبار الليجا يمثل تحديًا كبيرًا يتطلب تركيزًا عاليًا طوال التسعين دقيقة.

 موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية. ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في المنطقة العربية.

وتترقب جماهير الكرة الإسبانية مواجهة قوية ومثيرة بين الفريقين، في ظل أهمية النقاط الثلاث لكليهما مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة

ريال مدريد الدورى الاسبانى خيتافي اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

خبيرة فلك تكشف توقعات عن توقعاتها لنهاية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

ترشيحاتنا

الاهلي

أرقام جديدة للقلعة الحمراء الأهلي مع توروب في آخر 8 مباريات.. تفاصيل

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن رجل مباراة الزمالك وبيراميدز

الزمالك

شرفتونا.. أيمن يونس يوجه رسالة للاعبي الزمالك ومعتمد جمال

بالصور

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد