قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بضربات موجعة لـ"حزب الله"
أمي عيانة.. قرار بشأن عاطل تحـ.رش بممرضة استدرجها لرعاية والدته
هل نوم الصائم نهار رمضان كله مباح أم يفسده؟.. الإفتاء: بشرط واحد
الجيش الإسرائيلي: حزب الله فتح النار علينا وسيدفع ثمنا كبيرا
الجيش الإيراني: استهدفنا سفنا حربية شمال المحيط الهندي
الرئيس القبرصي يؤكد سقوط طائرة مسيرة إيرانية في قاعدة بريطانية
وزير التعليم العالي والسفير الفرنسي يبحثان تطورات إنشاء الحرم الجديد للجامعة الفرنسية في مصر
دار الإفتاء تحسم الجدل حول استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان
سويلم يتابع موقف استلام مصلحة الميكانيكا والكهرباء محطات الرفع لـ الدلتا الجديدة
الحرس الثوري يهدد الاحتلال وأمريكا: لن تتوقف صفارات الإنذار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بأقوى معالج وبطارية 6,660 ميلي أمبير.. أونر تغزو الأسواق بهاتف Magic V6

مواصفات هاتف Honor Magic V6
مواصفات هاتف Honor Magic V6
لمياء الياسين

كشفت شركة Honor رسميًا عن هاتفها القابل للطي الجديد، Magic V6 ، والذي يأتي بالعديد من الميزات  .

هونر ماجيك V6

هونر ماجيك V6
يعد الهاتف أول هاتف ذكي يعمل بأحدث شريحة سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس من كوالكوم . 

ويعد من المثير للاهتمام أن شركة Honor اختارت الكشف عن هاتف Magic V6 عالميًا قبل إطلاقه في الصين، وهو أمر غير معتاد.

ميزات هاتف Magic V6

أما عن أبرز ميزات الهاتف فهو يأتي بلوحة خلفية حمراء داكنة مع إطار ذهبي في المنتصف، مما يمنح الهاتف القابل للطي مظهرًا فخمًا. 

تتميز اللوحة الخلفية بلمسة نهائية مخملية الملمس بنقوش مستوحاة من مسارات النجوم، بينما تُضفي وحدة الكاميرا الدائرية لمسة مميزة على هوية الهاتف.

من المقرر أن يظهر هاتف ماجيك V6 لأول مرة عالمياً في الأول من مارس في المؤتمر العالمي للجوال 2026 في برشلونة، إسبانيا. 
إلى جانب اللون الأحمر، يُشاع أن هاتف Magic V6 سيأتي بألوان أخرى مثل الذهبي والأسود والأبيض.

 وقد تتميز بعض إصداراته اللونية بنوع خاص من الجلد الصديق للبيئة مع طبقة مصممة لتعزيز مقاومته للخدوش والماء والاستخدام طويل الأمد. كما يُقال إنه أنحف وأخف وزنًا من الجيل السابق.

 مواصفات هاتف Honor Magic V6

مواصفات هاتف Honor Magic V6 

تشير التسريبات إلى أن هاتف Honor Magic V6 قد يأتي مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس ، مما يجعله هاتفًا رائدًا قابلًا للطي عالي الأداء. ومن المتوقع أن تتضمن النسخة الأعلى بطارية ضخمة بسعة 7150 مللي أمبير، والتي قد تصبح من بين أكبر السعات في الأجهزة القابلة للطي، بالإضافة إلى دعم الشحن السلكي بقوة 120 واط والشحن اللاسلكي.

ستوفر شاشة الهاتف الخارجية دقة عرض تبلغ 2420 × 1080 بكسل، بينما ستنتج شاشته الداخلية دقة عرض تبلغ 2352 × 2172 بكسل. إلا أنه، لم تُعرف أحجام الشاشات الدقيقة بعد.

في السياق نفسه تشير التسريبات حول الكاميرا إلى إعداد خلفي ثلاثي العدسات، يتصدره مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، مدعوم بعدسة فائقة الاتساع وكاميرا تليفوتوغرافية مزودة بمنظار توفر إمكانية التكبير البصري. وتشمل الميزات الإضافية المتوقعة رقائق تحسين الترددات اللاسلكية وكفاءة الطاقة، ومقاومة كاملة للماء، ودعم نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية بيدو، وتصميم أنحف وأخف وزنًا مقارنةً بالجيل السابق.

شركة Honor هاتف ذكي هاتف Magic V6 الشحن السلكي الأقمار الصناعية هاتف هونر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

خبيرة فلك تكشف توقعات عن توقعاتها لنهاية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

ترشيحاتنا

مواصفات هاتف Honor Magic V6

بأقوى معالج وبطارية 6,660 ميلي أمبير.. أونر تغزو الأسواق بهاتف Magic V6

هاتف Motorola Edge 70 Fusion

ببطارية قوية ومعالج متطور .. موتورولا تطلق هاتفً Edge 70 Fusion إليك أهم مواصفاته

Leon VZ

كوبرا تكشف عن نسخة Leon VZ الهاتشباك محدودة الإنتاج

بالصور

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد