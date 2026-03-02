بأقوى معالج وبطارية 6,660 ميلي أمبير.. أونر تغزو الأسواق بهاتف Magic V6

كشفت شركة Honor رسميًا عن هاتفها القابل للطي الجديد، Magic V6 ، والذي يأتي بالعديد من الميزات .

هونر ماجيك V6

هونر ماجيك V6

يعد الهاتف أول هاتف ذكي يعمل بأحدث شريحة سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس من كوالكوم .

ويعد من المثير للاهتمام أن شركة Honor اختارت الكشف عن هاتف Magic V6 عالميًا قبل إطلاقه في الصين، وهو أمر غير معتاد.

ميزات هاتف Magic V6

أما عن أبرز ميزات الهاتف فهو يأتي بلوحة خلفية حمراء داكنة مع إطار ذهبي في المنتصف، مما يمنح الهاتف القابل للطي مظهرًا فخمًا.

تتميز اللوحة الخلفية بلمسة نهائية مخملية الملمس بنقوش مستوحاة من مسارات النجوم، بينما تُضفي وحدة الكاميرا الدائرية لمسة مميزة على هوية الهاتف.

من المقرر أن يظهر هاتف ماجيك V6 لأول مرة عالمياً في الأول من مارس في المؤتمر العالمي للجوال 2026 في برشلونة، إسبانيا.

إلى جانب اللون الأحمر، يُشاع أن هاتف Magic V6 سيأتي بألوان أخرى مثل الذهبي والأسود والأبيض.

وقد تتميز بعض إصداراته اللونية بنوع خاص من الجلد الصديق للبيئة مع طبقة مصممة لتعزيز مقاومته للخدوش والماء والاستخدام طويل الأمد. كما يُقال إنه أنحف وأخف وزنًا من الجيل السابق.

مواصفات هاتف Honor Magic V6

مواصفات هاتف Honor Magic V6

تشير التسريبات إلى أن هاتف Honor Magic V6 قد يأتي مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس ، مما يجعله هاتفًا رائدًا قابلًا للطي عالي الأداء. ومن المتوقع أن تتضمن النسخة الأعلى بطارية ضخمة بسعة 7150 مللي أمبير، والتي قد تصبح من بين أكبر السعات في الأجهزة القابلة للطي، بالإضافة إلى دعم الشحن السلكي بقوة 120 واط والشحن اللاسلكي.

ستوفر شاشة الهاتف الخارجية دقة عرض تبلغ 2420 × 1080 بكسل، بينما ستنتج شاشته الداخلية دقة عرض تبلغ 2352 × 2172 بكسل. إلا أنه، لم تُعرف أحجام الشاشات الدقيقة بعد.

في السياق نفسه تشير التسريبات حول الكاميرا إلى إعداد خلفي ثلاثي العدسات، يتصدره مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، مدعوم بعدسة فائقة الاتساع وكاميرا تليفوتوغرافية مزودة بمنظار توفر إمكانية التكبير البصري. وتشمل الميزات الإضافية المتوقعة رقائق تحسين الترددات اللاسلكية وكفاءة الطاقة، ومقاومة كاملة للماء، ودعم نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية بيدو، وتصميم أنحف وأخف وزنًا مقارنةً بالجيل السابق.