وزير الآثار يستعرض أمام النواب خطة الوزارة في الترويج السياحي الفترة المقبلة
أعضاء جدد وتحديث بيانات |آخر كواليس استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2026
إيران تعلن تدمير القنصلية الأمريكية بالعراق وقاعدة عسكرية بالبحرين
آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين
الأردن يتعامل مع 115 بلاغًا عن سقوط شظايا وأجسام غير معروفة
جيش الاحتلال: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بضربات موجعة لـ"حزب الله"
أمي عيانة.. قرار بشأن عاطل تحـ.رش بممرضة استدرجها لرعاية والدته
هل نوم الصائم نهار رمضان كله مباح أم يفسده؟.. الإفتاء: بشرط واحد
الجيش الإسرائيلي: حزب الله فتح النار علينا وسيدفع ثمنا كبيرا
الجيش الإيراني: استهدفنا سفنا حربية شمال المحيط الهندي
تكنولوجيا وسيارات

بميزات احترافية.. هونر تغزو الأسواق بكمبيوتر محمول جديد إليك أهم ميزاته ومواصفاته

جهاز MagicBook Pro 14 2026
جهاز MagicBook Pro 14 2026
لمياء الياسين

أعلنت شركة Honor عن تحديث تشكيلة أجهزتها فائقة النحافة والمميزة في مؤتمر MWC 2026 ، حيث قدمت جهاز MagicBook Pro 14 2026 بتصميم مألوف ولكن بمواصفات داخلية مُحسّنة بشكل ملحوظ. يزن الجهاز 1.37 كيلوجرام، وهو وزن ليس أقل بكثير من 1.39 كيلوجرام، ولكنه كافٍ ليُبقيه ضمن فئة الأجهزة فائقة النحافة.

جهاز MagicBook Pro 14 2026 

لا تزال الشاشة إحدى أبرز ميزات جهاز MagicBook Pro 14 2026 فهو يأتي بشاشة OLED تعمل باللمس مقاس 14.6 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 3:2، وهي نسبة مثالية للإنتاجية. تبلغ دقة الشاشة 3120 × 2080 بكسل (حوالي 258 بكسل لكل بوصة)، مع معدل تحديث 120 هرتز. 

جهاز MagicBook Pro 14 2026 

تستهدف الشاشة بوضوح المبدعين الذين يهتمون بدقة الألوان. وتضيف Honor ميزة وضع "القراءة الإلكترونية" لتقليل إجهاد العين أثناء جلسات القراءة الطويلة.

 يُعدّ جهاز MagicBook Pro 14 2026 من أوائل أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تُطرح في الأسواق مزودة بمعالجات Intel Core Ultra Series 3 الجديدة.

ميزات جهاز MagicBook Pro 14 2026 

تتضمن خيارات الذاكرة 24 أو 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X، بالإضافة إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين SSD فهي تتضمن منفذ Thunderbolt 4، ومنفذ USB-C 3.2 Gen 2 كامل الوظائف، ومنفذي USB-A، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ سماعة رأس 3.5 ملم. كما تدعم تقنية Wi-Fi 6 وBluetooth 5.1، وكاميرا ويب بدقة 1080p، ونظام ميكروفون ثلاثي. تتميز لوحة المفاتيح بمسافة ضغط 1.5 ملم، وتوفر Honor خيارين للوحة اللمس: التقليدية أو الحساسة للضغط، وذلك حسب التكوين.


تبلغ سعة البطارية 92 واط/ساعة، وهي سعة ممتازة لأي جهاز كمبيوتر محمول. تدّعي Honor أن البطارية تدوم حتى 15 ساعة من الاستخدام، إلا أن النتائج الفعلية تعتمد بشكل كبير على حجم العمل وسطوع الشاشة كما يدعم الجهاز الشحن العكسي بقدرة تصل إلى 80 واط للأجهزة الأخرى، مما يجعله بمثابة بنك طاقة ذكي.

أما من ناحية البرمجيات، فهو يأتي مزودًا بنظام التشغيل Windows 11 Home 

جهاز MagicBook Pro 14 2026 شركة Honor أجهزة الكمبيوتر أجهزة الكمبيوتر المحمولة ذاكرة الوصول العشوائي تقنية Wi Fi 6 كاميرا ويب

بالصور

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

