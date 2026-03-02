بميزات احترافية.. هونر تغزو الأسواق بكمبيوتر محمول جديد إليك أهم ميزاته ومواصفاته

أعلنت شركة Honor عن تحديث تشكيلة أجهزتها فائقة النحافة والمميزة في مؤتمر MWC 2026 ، حيث قدمت جهاز MagicBook Pro 14 2026 بتصميم مألوف ولكن بمواصفات داخلية مُحسّنة بشكل ملحوظ. يزن الجهاز 1.37 كيلوجرام، وهو وزن ليس أقل بكثير من 1.39 كيلوجرام، ولكنه كافٍ ليُبقيه ضمن فئة الأجهزة فائقة النحافة.

جهاز MagicBook Pro 14 2026

لا تزال الشاشة إحدى أبرز ميزات جهاز MagicBook Pro 14 2026 فهو يأتي بشاشة OLED تعمل باللمس مقاس 14.6 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 3:2، وهي نسبة مثالية للإنتاجية. تبلغ دقة الشاشة 3120 × 2080 بكسل (حوالي 258 بكسل لكل بوصة)، مع معدل تحديث 120 هرتز.

جهاز MagicBook Pro 14 2026

تستهدف الشاشة بوضوح المبدعين الذين يهتمون بدقة الألوان. وتضيف Honor ميزة وضع "القراءة الإلكترونية" لتقليل إجهاد العين أثناء جلسات القراءة الطويلة.

يُعدّ جهاز MagicBook Pro 14 2026 من أوائل أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تُطرح في الأسواق مزودة بمعالجات Intel Core Ultra Series 3 الجديدة.

ميزات جهاز MagicBook Pro 14 2026

تتضمن خيارات الذاكرة 24 أو 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X، بالإضافة إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين SSD فهي تتضمن منفذ Thunderbolt 4، ومنفذ USB-C 3.2 Gen 2 كامل الوظائف، ومنفذي USB-A، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ سماعة رأس 3.5 ملم. كما تدعم تقنية Wi-Fi 6 وBluetooth 5.1، وكاميرا ويب بدقة 1080p، ونظام ميكروفون ثلاثي. تتميز لوحة المفاتيح بمسافة ضغط 1.5 ملم، وتوفر Honor خيارين للوحة اللمس: التقليدية أو الحساسة للضغط، وذلك حسب التكوين.



تبلغ سعة البطارية 92 واط/ساعة، وهي سعة ممتازة لأي جهاز كمبيوتر محمول. تدّعي Honor أن البطارية تدوم حتى 15 ساعة من الاستخدام، إلا أن النتائج الفعلية تعتمد بشكل كبير على حجم العمل وسطوع الشاشة كما يدعم الجهاز الشحن العكسي بقدرة تصل إلى 80 واط للأجهزة الأخرى، مما يجعله بمثابة بنك طاقة ذكي.

أما من ناحية البرمجيات، فهو يأتي مزودًا بنظام التشغيل Windows 11 Home