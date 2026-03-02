قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم : نعمل على بناء وعي وطني متكامل من خلال مادة التاريخ

جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
ياسمين بدوي

واصل  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولته التفقدية بمحافظة قنا، لمتابعة المنظومة التعليمية والاطمئنان على سير العملية التعليمية في مدارس إدارة قوص التعليمية، والوقوف على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وقد قام الوزير بزيارة مدرسة قوص الثانوية العسكرية بنين، حيث تفقد عددًا من فصول المدرسة، واطلع على انتظام الدراسة ومستوى التفاعل داخل الفصول.

وخلال تفقده فصول الصف الثاني الثانوي، أجرى الوزير حوارًا مفتوحًا مع الطلاب حول مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أهمية هذه المادة في تنمية مهارات التفكير المنطقي والابتكار، وإعداد الطلاب لسوق العمل المستقبلي.

كما ناقش الوزير الطلاب في مادة التاريخ، مؤكدا دورها في بناء الوعي الوطني، إلى جانب مادة التربية الدينية وأهميتها في ترسيخ القيم الأخلاقية والسلوكية لدى النشء.

وأثناء تفقده فصول الصف الأول الثانوي، دار نقاش بين الوزير والطلاب حول نظام شهادة البكالوريا المصرية، وما يوفره من مزايا وتخفيف الضغوط النفسية عن الطلاب من خلال تعدد فرص الامتحانات، وتقليل عدد المواد الدراسية، والتركيز على قياس نواتج التعلم والمهارات.

وأثناء توجهه إلى مدرسة النيل الابتدائية المشتركة، التقى السيد الوزير محمد عبد اللطيف بعدد من أولياء الأمور أمام بوابة المدرسة، حيث دار حوار حول المناهج الدراسية المقررة، ومستوى استيعاب الطلاب، ومدى انتظامهم في الحضور.

وخلال زيارة المدرسة، تفقد الوزير محمد عبد اللطيف فصول رياض الأطفال بالمدرسة، حيث اطلع على وسائل التعلم، وتفاعل الأطفال معها، مؤكدًا على أهمية تنمية مهارات القراءة والكتابة، وبناء أسس قوية للتعلم منذ السنوات الأولى، بما يهيئ الأطفال لمراحل التعليم المقبلة في بيئة تعليمية محفزة وآمنة.

كما تفقد الوزير مدرسة قوص الإعدادية بنات، حيث تفقد فصول الصف الأول الإعدادي، وناقش الطالبات حول المواد الدراسية ومدى فهمهن للمناهج الدراسية.

واختتم السيد الوزير جولته بزيارة مدرسة الشهداء الثانوية بنات، حيث تفقد عددًا من الفصول الدراسية، وأثناء تفقده فصول الصف الأول الثانوي دار حديث حول نظام شهادة البكالوريا، موضحًا أن الهدف من تطبيق هذا النظام هو تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، مشيرًا إلى أن نظام البكالوريا المصرية يأتي على غرار الأنظمة التعليمية الدولية التي تتسم بالمرونة واليسر، وتتيح فرص امتحانية متعددة، ومسارات متعددة وتوسيع مجالات الدراسة أمام الطلاب.

كما تطرق الوزير بالحديث حول مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، مشيدًا بالإقبال الكبير من الطلاب على المادة وتفاعلهم المتميز والذى انعكس على حصول عدد كبير من الطلاب على الدرجات النهائية فى الاختبار، مؤكدًا أنها تساعد الطلاب في تطوير التفكير المنطقي والابتكار وحل المشكلات، وتجهيز الطلاب لمتطلبات سوق العمل والتحول الرقمي.

