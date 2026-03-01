مدرب ريال مدريد: مبابي لن يعود قبل التعافي.. ومباراة خيتافي صعبة ومثيرة

أكد مدرب ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي لن يعود إلى المشاركة في المباريات إلا بعد استعادة كامل لياقته البدنية، مشددًا على أن التعافي الكامل هو الأولوية قبل تحديد أي موعد للعودة.

وأوضح أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة خيتافي يوم الاثنين أن تقييم حالة مبابي سيكون يوميًا وفق استجابته للعلاج والتدريبات.

وفي نفس السياق، أشاد أربيلوا بمستوى فينيسيوس جونيور، مؤكدًا أن دوره كمدرب يتركز على خلق الفرص المناسبة له لاستغلال مهاراته المتنوعة على أرض الملعب: "تركيزي ينصب على إيجاد الفرص الملائمة له في كل المواقف"، على حد قوله.

كما تحدث أربيلوا عن تياجو ألكانتارا، واصفًا إياه بأنه لاعب سريع وديناميكي، قادر على تقديم أداء مميز في أي مركز هجومي، مع التأكيد على أهمية دمج اللاعبين تدريجيًا لبناء فريق متماسك رغم الفترة القصيرة لإدارته للفريق.

وعن مواجهة خيتافي، اعتبر أربيلوا الفريق خصمًا صعبًا ومدربه قادرًا على استغلال أفضل إمكانيات لاعبيه، مما يجعل المباريات متقاربة ومثيرة.

أما بالنسبة لمباراة دوري أبطال أوروبا المقبلة ضد مانشستر سيتي، فأكد المدرب أنها ستكون قوية ويتطلب التحضير لها تركيزًا كاملاً في وقتها، مشددًا أن التركيز الحالي ينصب على المباريات المحلية وتحقيق الانتصارات.

وأوضح أربيلوا أيضًا أن ريال مدريد يتمتع بمرونة تكتيكية كبيرة، حيث يمكن لجميع اللاعبين أداء أدوار متعددة حسب الحاجة: "التغييرات في التشكيلة ليست بسبب ضعف أداء أحد، بل لأننا نسعى لشيء مختلف"، مؤكدًا قدرة الفريق على التكيف مع مختلف المواقف والتحديات.

باختصار، ركز أربيلوا على ضمان تعافي مبابي بشكل كامل، والإشادة بفينيسيوس وتياجو، والاستعداد لمواجهة الخصوم محليًا وأوروبيًا، مع بناء فريق مرن ومتوازن قادر على مواجهة جميع التحديات.