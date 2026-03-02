كيلو الفراخ البلدي بـ130 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

يهتم المواطنون في مصر بـ أسعار الدواجن والبيض لأنهم أساسي في وجباتهم وتعتمد على أسعارها تحديد ميزانية الأسرة.

أسعار الدواجن اليوم

وارتفعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 100 جنيها بالمزرعة وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 67 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كما ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 105 جنيه وتصل للمستهلك 120 جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه



كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 200 لـ 230 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 110 جنيهات.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض



وسجلت سعر كرتونة البيض الأحمر 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما وصلت سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 130 جنيهًا.

كما وصلت سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها

أسعار الكتاكيت

سعر الكتكوت الأبيض "شركات": بين 25 و35 جنيها.

الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت فيومي 9 جنيهات

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر 25 جنيهاً

بط بيور 20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات





