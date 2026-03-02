قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غداً.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
غارات أمريكية وإسرائيلية تستهدف 3 مدن في محافظة يزد بإيران
إسقاط 3 مسيّرات فوق مطار أربيل شمال العراق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم وغد
متحدث عسكري إيراني: أخرجنا القاعدة الأمريكية في الكويت عن الخدمة
كيلو الفراخ البلدي بـ130 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
أسعار النفط تسجل أرقاما قياسية اليوم بسبب التوترات في الخليج
صفارات الإنذار تدوي في القدس المحتلة بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية
دخان يتصاعد من محيط السفارة الأمريكية في الكويت
البحرين.. مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح خطيرة جراء سقوط حطام صاروخ على سفينة
ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية
موعد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك.. تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كيلو الفراخ البلدي بـ130 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

الدواجن
الدواجن
أمل مجدى

يهتم المواطنون في مصر بـ أسعار الدواجن والبيض لأنهم أساسي في وجباتهم وتعتمد على أسعارها تحديد ميزانية الأسرة.

أسعار الدواجن اليوم

وارتفعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 100 جنيها بالمزرعة وتصل  للمستهلك بسعر 115 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 67 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كما ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 105 جنيه وتصل للمستهلك 120  جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه


كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  200 لـ 230 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 110  جنيهات.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.
سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض


وسجلت سعر كرتونة البيض الأحمر 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما وصلت سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 130   جنيهًا.

كما وصلت سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها

أسعار الكتاكيت

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 25 و35 جنيها.
الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.
الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.
كتكوت فيومي 9 جنيهات
بط مسكوفي 25 جنيهاً
بط مولر  25 جنيهاً
بط بيور  20 جنيهاً
سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات



 

الدواجن البيض أسعار الفراخ الفراخ أسعار الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

خبيرة فلك تكشف توقعات عن توقعاتها لنهاية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

عيد الفطر

بمناسبة عيد الفطر المبارك.. الأزهر يقرر يصرف 500 جنيه لهؤلاء

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

وكالة الأنباء اللبنانية: مقتل وإصابة 180 شخصا حصيلة أولية للضربات الإسرائيلية

صالح جمعة

صالح جمعة: مش بضعف قدام الستات.. ومعنديش العلاقات اللي الناس تخيلتها

نيكول سابا

ميصحش كده.. نيكول سابا تنفعل في مقلب فيفي عبده ألف ليلة وليلة

بالصور

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد