إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
خدمات

بكام الفراخ البيضاء والبانيه؟..أسعار الدواجن اليوم الأحد1 مارس 2026

رشا عوني

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد 1 مارس في بورصة الدواجن وكذلك بالأسواق على كافة المحافظات، حيث تشهد أسعار الفراخ استقرار نسبياً خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع شهر رمضان. 

ويستعرض موقع صدى البلد قائمة أسعار الدواجن اليوم الأحد 1 مارس 2026 بحسب بورصة الدواجن .. 

سعر الفراخ البيضاء اليوم 

سجلت أسعار الفراخ البيضاء  سعر 95: 96 جنيهًا/ كيلو، لتباع فى الأسواق 105: 106 جنيهًا

سعر الفراخ الساسو اليوم 

تراوحت أسعار الفراخ الساسو بين 105 و106 جنيهات للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 115 و116 جنيهًا للكيلو

سعر الفراخ البلدي اليوم 

وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدي داخل المزارع نحو 120 جنيهًا، فيما وصل متوسط سعره للمستهلك في الأسواق إلى حوالي 130 جنيهًا للكيلو

سعر كيلو البانيه اليوم 

سعر كيلو البانيه تراوح بين 230 جنيهات و240 جنيه باختلاف الأسواق.

سعر كرتونة البيض اليوم 

ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 123 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 133 جنيهًا.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 120 جنيهًا، لتباع للمستهلك 130 جنيهًا.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

- صدور الدجاج الطازجة (كيلو): من 185 إلى 230 جنيهًا.

- الدبوس الطازج (كيلو): نحو 170 جنيهًا.

- أوراك الدجاج الطازجة (كيلو): نحو 139 جنيهًا.

- البانيه الطازج (كيلو): بين 240 و326 جنيهًا.

- فرخة كاملة طازجة (وزن 950 - 1000 جرام): نحو 232 جنيهًا.

- دجاج بلدي كامل طازج (وزن 1.5 كجم): نحو 285 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

- سعر الكتكوت الساسو اليوم  11 جنيهًا.

- سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم 12 جنيهًا.

- سعر الكتكوت البلدي اليوم  11.5 جنيه.

- سعر الكتكوت الهجين اليوم  11.5 جنيه.

- سعر الكتكوت جيل ثان اليوم  11 جنيها.

- سعر الكتكوت روزي بيور اليوم 11.5 جنيه.

