«نور عيني راحت مني» .. تفاصيل صادمة في تحقيقات مقتـ.ـل عروس بورسعيد
منافس مصر.. رئيس الاتحاد الإيراني: مشاركة منتخب إيران في كأس العالم صعبة
أحمد أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على ميناء الدقم وناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
برنامج وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها
مجلس الدوما الروسي: الوضع في الشرق الأوسط قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة
السعودية تستدعي السفير الإيراني على خلفية الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول شقيقة
برلماني: تعزيز التصنيع المحلي والصادرات ركيزة لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل
أخبار البلد

العلوم الصحية تناقش ملف تعطيل عمل مفتشي الأغذية بجنوب سيناء

حفل الإفطار السنوي للنقابة الفرعية بجنوب سيناء
الديب أبوعلي

فتح مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، ملف تعطيل عمل مفتشي الأغذية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك خلال لقاء موسع عُقد على هامش حفل الإفطار السنوي للنقابة الفرعية، الذي عقد مساء أمس، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وكان أحمد السيد الدبيكي، نقيب عام العلوم الصحية، قد كلف كلا من عاطف محمد نائب النقيب، وهيثم السبع عضو مجلس النقابة العامة، بتمثيل النقابة في حفل الإفطار السنوي للنقابة الفرعية للعلوم الصحية بجنوب سيناء، والذي أُقيم بنادي ضباط الشرطة بمدينة طور سيناء.

وعلى هامش الفعالية، عُقدت حلقة نقاش موسعة بدعوة من مجلس النقابة الفرعية، لمناقشة أزمة تعطيل عمل مفتشي الأغذية، وما ترتب عليها من تداعيات تمس كفاءة الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وانعكاس ذلك على منظومة حماية المستهلك، وسلامة المواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض الحضور المعوقات التي تواجه مفتشي الأغذية في مباشرة اختصاصاتهم القانونية، وما يشكله تقييد العمل الرقابي، من تأثير مباشر على جهود ضبط الأسواق ومكافحة المخالفات.

كما ناقشوا خطورة استمرار تعطيل الدور الفني للمفتشين، خاصة في ظل تزايد التحديات الصحية والحاجة إلى تشديد الرقابة على تداول الأغذية.

وأكد مجلس النقابة العامة، أن دور مفتشي الأغذية أصيل ومقرر بالقانون، وأن أي تعطيل أو تقييد لهذا الدور يمثل مساسا مباشرا بمنظومة حماية الصحة العامة، ويؤثر سلبا على كفاءة الرقابة الميدانية، بما قد يفتح المجال لانتشار مخالفات تمس سلامة الغذاء.

وشدد الحضور على ضرورة تمكين المفتشين من أداء مهامهم كاملة دون عوائق، وإصدار تعليمات مكتوبة وواضحة تنظم آليات العمل بعيدا عن أي توجيهات شفوية، فضلا عن تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة، بما يحقق الصالح العام ويحفظ هيبة القانون.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار المتابعة الجادة لهذا الملف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نقابية وقانونية لضمان عودة العمل الرقابي بكامل طاقته، حفاظا على حقوق أعضاء المهنة وصحة المواطنين.

وحضر من النقابة الفرعية للعلوم الصحية، مصطفى خليل عضو مجلس النقابة العامة نقيب جنوب سيناء، وفايزة كامل الأمين العام، وأحمد فتحي الأمين العام المساعد، وهند عبد المنعم أمين الصندوق، ونادر جلال أمين الصندوق المساعد، ومدحت عبد السيد، وشريف علي، وأحمد إسماعيل، أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

شهد الحفل، اللواء إيهاب رشاد مكاوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، والعقيد مصطفى عصام، المستشار العسكري بجنوب سيناء، والدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، وأحمد مصطفى، وكيل مديرية العمل، والدكتور أشرف فوزي، مدير عام الطب الوقائي، ود. ياسر عرفات، عضو مجلس النواب، وعلي حمادة، رئيس مجلس مدينة طور سيناء، وخالد لطفي، مدير مديرية التنظيم والإدارة بجنوب سيناء.

كما حضر الحفل الشيخ سيد غيط، مدير مديرية الأوقاف، ومحمد فتحي – وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد محفوض، مدير عام إذاعة جنوب سيناء، وم. أحمد الجوهري، رئيس قطاع كهرباء جنوب سيناء، والقس مينا سعد لوندي، راعي كنيسة ماري مرقس والنبي موسى بطور سيناء، ود. أحمد بدير، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بجنوب سيناء، ود. محمد عبد الحي، مدير فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بجنوب سيناء.

النقابة العامة للعلوم الصحية تعطيل عمل مفتشي الأغذية بمحافظة جنوب سيناء أحمد السيد الدبيكي نقيب عام العلوم الصحية جنوب سيناء طور سيناء سلامة الغذاء محافظة جنوب سيناء وزارة الصحة مفتشي الأغذية مفتشي الأغذية بجنوب سيناء العلوم الصحية نقابة العلوم الصحية تعطيل عمل مفتشي الأغذية

