محافظات

نائب محافظ مطروح يتفقد طرح دواجن مدعمة بسعر 75 جنيهًا

نائب فظ مطروح خلال الجولة بالسوق
نائب فظ مطروح خلال الجولة بالسوق
ايمن محمود

تفقد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح خلال جولة ميدانية انتظام العمل بسوق مطروح العمومي للاطمئنان على إعلان الأسعار وتوافر السلع يرافقه ناصر النجار رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين المقدم سعد رمضان مدير شرطة المرافق.

وتفقد نائب محافظ مطروح معرض “أهلاً رمضان” وتابع بيع  الدواجن المجمدة حيث تم طرح الدواجن وزن 1100 جرام بسعر 75 جنيهاً كما تابع أسعار بيع المواد الغذايئة المدعمة والخضروات والاسماك واللحوم.

يأتى ذلك في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح.

غذاء الروح والنفس: أسرار التركيز والتحصيل العلمي في شهر الصيام بمعهد بنين مطروح.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تواصل منطقة مطروح الأزهرية فعاليات مبادرة "الصحة النفسية" التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية".

حيث نظمت إدارة الخطة والمنهج بالمنطقة بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام لقاء تثقيفي بمعهد «بنين مطروح» الإعدادي الثانوي، تناول الربط بين فريضة الصيام والصحة النفسية وأثرهما المباشر على العملية التعليمية، وذلك تحت رعاية الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وبمتابعة الأستاذ محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب.

وحاضر في اللقاء محمد حلمي، مستشار مكتب رئيس الإدارة المركزية، حيث استعرض أسرار العلاقة الوثيقة بين الانضباط الروحي في شهر الصيام والاستقرار النفسي للطالب، مؤكداً أن الصيام يساهم بشكل مباشر في تصفية الذهن ورفع معدلات التركيز والقدرة على التحصيل العلمي.

 كما أوضح أن استثمار الأجواء الإيمانية يقلل من حدة التوتر النفسي ويمنح الطلاب طاقة إيجابية لتنظيم وقتهم وتحقيق التفوق.

أقيمت الندوة بحضور عائشة خليل، مدير إدارة الخطة والمنهج بالمنطقة، حيث تأتي هذه المشاركة في إطار حرص الإدارة على تقديم رعاية تربوية ونفسية متكاملة لطلاب المعاهد الأزهرية، بما يتماشى مع أهداف الاستثمار في الكوادر البشرية التي تنشدها المبادرة الرئاسية "بداية".

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح اهلا رمضان

