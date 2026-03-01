قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

غرفة الجيزة التجارية: التسهيلات التمويلية وحوافز الاستثمار تعزز تنافسية المنتج المصري

أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية
أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية
ولاء عبد الكريم

أعربت غرفة الجيزة التجارية عن ترحيبها بقرار الحكومة توسيع مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مباشرًا للمستثمرين وتسهم في تطوير الصناعة المحلية وتعزيز تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والعالمي.

وقال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة، إن رفع الحد الأقصى للتمويل إلى 100 مليون جنيه للعميل الواحد و150 مليون جنيه للأطراف المرتبطة، إلى جانب سعر الفائدة الميسر الذي تتحمله الدولة لمدة خمس سنوات، يتيح للمستثمرين تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بكفاءة، بما ينعكس على رفع جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية وفتح أسواق تصديرية جديدة للصناعة المصرية.

وأشار الشاهد إلى أن هذا القرار يتزامن مع حزمة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تسهيل الاستثمار، وعلى رأسها الربط الإلكتروني بين وزارة الاستثمار والسجل التجاري والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة.

وأوضح أن هذا الربط يتيح للمستثمرين تقديم واعتماد الطلبات إلكترونيًا، بما يشمل اعتماد محاضر الاجتماعات وزيادات رؤوس الأموال وتشكيل مجالس الإدارات دون الحاجة للحضور الشخصي، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستثمر.

وأضاف أن الحكومة وسعت كذلك قاعدة الحوافز الاستثمارية وفق النطاقات الجغرافية، لتشمل المناطق الأكثر احتياجًا مثل محافظات الصعيد والمناطق الاقتصادية الخاصة، بحوافز تصل إلى خصم 50% من التكاليف الاستثمارية من الضريبة لمدة سبع سنوات، مقابل خصم 30% لباقي المحافظات، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية إقليمية متوازنة وتعزيز فرص الاستثمار الصناعي في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما رحب رئيس الغرفة بقرار استمرار عمل الموانئ والمنافذ الجمركية بكامل طاقتها طوال أيام السنة، بما في ذلك العطلات الرسمية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تدعم حركة التجارة الخارجية، وتقلل تكاليف التخزين والتداول على مجتمع الأعمال، وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

واختتم الشاهد تصريحاته بالتأكيد على استمرار غرفة الجيزة التجارية في دعم المستثمرين وتشجيع الصناعة الوطنية، والعمل على توعية أعضائها بكافة التسهيلات والحوافز المتاحة، بما يضمن استثمارات ناجحة تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع، وتسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي.

