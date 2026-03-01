قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجنة فوق الخيال.. لماذا تعجز التكنولوجيا عن تجسيد نعيمها؟
قمة الدفاع الجوي.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري
إصابة امرأة وطفلها جراء سقوط حطام طائرة مسيرة على مجمع سفارات في أبوظبي
لا تنتظر اختفاء الأزمات.. تعلّم كيف تصنع منها نجاحك
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد على الدبلوماسية كخيار وحيد لإنهاء أزمات المنطقة
هدى الأتربي: بعد قنبلة الجيل رحبوا معي بنؤة الجيل
عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني
هازارد: لم أسع لتعويض رونالدو.. ومونييه تعمد إصابتي في أصعب لحظاتي مع ريال مدريد
أخبار التكنولوجيا| شرط إجباري يغير طريقة استخدام واتساب وتيليجرام.. يوتيوب تختبر أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتحويل مقاطع Shorts
عيار 21 بـ 7600 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن
الحرس الثوري: أطلقنا 4 صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن
سهرة رمضانية.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الزيات: الربط الإلكتروني بين 5 جهات سيادية يعيد رسم خريطة الاستثمار في مصر

المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال
المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال، أن الربط الإلكتروني بين وزارتي الاستثمار والاتصالات وجهاز تنمية التجارة الداخلية والرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة يمثل نقلة نوعية في بيئة الأعمال المصرية.

 ويعكس توجهاً مؤسسياً واضحاً نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار وتداول الأوراق المالية ما يمثل تحولاً استراتيجياً في إدارة منظومة الاستثمار، ويضع السوق المصرية على مسار أكثر كفاءة وتنافسية.

وفي هذا السياق، اقترح الزيات التوسع في استخدام برامج الذكاء الاصطناعي داخل الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار، سواء في فحص المستندات، أو تحليل طلبات التأسيس، أو تقديم خدمات الدعم الفوري للمستثمرين من خلال منصات رقمية تفاعلية.

وأكد أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في تقليل الأخطاء البشرية، وتسريع عمليات المراجعة والمطابقة، والتنبؤ بالملاحظات الإجرائية قبل وقوعها، بما يختصر زمن تأسيس الشركات إلى الحد الأدنى.

وأضاف أن الاعتماد على حلول ذكية في العمل الحكومي من شأنه رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين تجربة المستثمر، وتوفير قاعدة بيانات تحليلية تساعد متخذي القرار في صياغة سياسات استثمارية أكثر دقة ومرونة.

كما أن التحول نحو منظومة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في جاهزية السوق المصرية، ويؤكد التزام الدولة بتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة بيئة الأعمال.

وأوضح الزيات أن هذا التكامل الإلكتروني يسهم بشكل مباشر في تسريع إنهاء الإجراءات، وتقليص الدورة المستندية، والحد من الاعتماد على المعاملات الورقية، بما ينعكس على خفض زمن تنفيذ الخدمات وتقليل التكلفة التشغيلية على المستثمرين والشركات العاملة في السوق.

وأضاف أن إتاحة تبادل البيانات والمستندات المعتمدة إلكترونياً بين الجهات المعنية يعزز من دقة المعلومات، ويرفع مستوى الشفافية والحوكمة، ويحد من التداخل أو ازدواجية الإجراءات.

وأشار إلى أن الربط بين هذه الجهات الاقتصادية من شأنه تحسين كفاءة منظومة تأسيس الشركات، وزيادات رؤوس الأموال، وعمليات القيد والتداول، بما يدعم سيولة السوق ويزيد من قدرته على استيعاب استثمارات جديدة، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب.

وأكد الزيات أن تطوير البنية التكنولوجية لمنظومة الاستثمار يمثل أحد أهم محاور تحسين مناخ الاستثمار في مصر، لافتاً إلى أن المستثمر الأجنبي يولي أهمية كبيرة لعنصر سرعة الإجراءات، ووضوح القواعد التنظيمية، وسهولة الوصول إلى البيانات، وهي عناصر يعززها هذا الربط المؤسسي.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية أشمل تستهدف تعزيز تنافسية السوق المصرية إقليمياً ودولياً، وجعلها أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، مشدداً على أن استمرار تطوير المنظومة الرقمية والتشريعية سيؤدي إلى رفع مستوى الأداء في السوق المحلي، ودعم جهود الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وشدد على أن التحول إلى منظومة رقمية متكاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في جاهزية السوق المصرية، ويرفع من قدرتها على جذب استثمارات جديدة، في ظل منافسة إقليمية متزايدة على رؤوس الأموال.

السوق المصرية البورصة المصرية الاستثمار الرقابة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

احمد شوبير

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

الاهلي

قرار عاجل من سيد عبد الحفيظ ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام زد

إمام عاشور

مفاجأة.. عرض سعودي مغرٍ يُهدّد استمرار إمام عاشور مع الأهلي

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

ترشيحاتنا

مي سليم

مي سليم: روج أسود يعبر عن قضايا شائكة فى المجتمع.. خاص

يوسف عمر

انكشاف سر يوسف عمر في مسلسل كان ياما كان

حلمي عبد الباقي

تأجيل التحقيق مع حلمي عبد الباقي بنقابة الموسيقيين.. ما السبب؟

بالصور

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد