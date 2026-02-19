وزير الصناعة : دعم المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري

في أول زيارة ميدانية له للمصانع والمناطق الصناعية، أجرى المهندس خالد هاشم وزير الصناعة جولة تفقدية لعدد من المصانع المتخصصة في الصناعات الهندسية والغذائية بمدينة العاشر من رمضان، لمتابعة سير العمليات الإنتاجية والوقوف على خطط التطوير ورفع كفاءة التصنيع المحلي. رافق الوزير خلال الجولة الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات الوزارة.



بدأت الجولة بتفقد مصنع هيتاشي إنرجي لإنتاج المحولات الكهربائية الجافة والزيتية، والمقام على مساحة 26.2 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية تبلغ 5 آلاف محول سنويًا، وبنسبة مكون محلي تصل إلى 54%. وتصدر الشركة نحو 40% من إنتاجها إلى أسواق 9 دول في إفريقيا ومنطقة الخليج العربي، وتوفر فرص عمل لنحو 240 موظفًا. واستعرض مسؤولو المصنع أمام الوزير مراحل تصنيع المحولات والاختبارات الفنية، إلى جانب تاريخ الشركة منذ تأسيسها في مصر عام 1998 باعتبارها أول شركة عالمية لإنتاج المحولات الكهربائية محليًا، ومركزًا صناعيًا وتصديريًا للشركة في إفريقيا والشرق الأوسط.



كما تناول اللقاء المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الشركة وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، حيث أكد الوزير حرص وزارة الصناعة على تقديم كافة أوجه الدعم للمصانع الوطنية لزيادة نسبة المكون المحلي، والارتقاء بمستوى الموردين المحليين بما يسهم في تحسين جودة المنتج المصري وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية.



وخلال الجولة داخل المصنع، استمع وزير الصناعة إلى شرح حول الاعتماد الكامل على الأتمتة في مراحل التصنيع المختلفة دون تدخل بشري مباشر، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وتحقيق أعلى معايير السلامة، إضافة إلى استعراض خطة الشركة المستقبلية لتطبيق أنظمة التحكم والمراقبة اللحظية عن بُعد لتعزيز كفاءة التشغيل والمرونة الإنتاجية.



واختتم وزير الصناعة جولته بتفقد مصانع مجموعة أرما لزيوت الطعام، والمقامة على مساحة 225 ألف متر مربع، حيث يبلغ رأس مال الشركة 3 مليارات جنيه، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 750 ألف طن سنويًا، مع تصدير نحو 15% من إنتاجها إلى أسواق الخليج والدول العربية وإفريقيا وأوروبا، وتوفر نحو 4500 فرصة عمل. وشملت الزيارة متابعة مراحل تصنيع وتكرير الزيوت، وتصنيع العبوات والتعبئة، إلى جانب تفقد معرض مصغر لمنتجات الشركة، والاستماع إلى عرض تفصيلي حول قدراتها الإنتاجية في تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في الأسواق الخارجية.



وأكد وزير الصناعة في ختام الجولة أن الوزارة مستمرة في تنفيذ زيارات ميدانية دورية للمصانع بمختلف المناطق الصناعية، بهدف دعم العملية الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز التكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية.