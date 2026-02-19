قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حدث في 1 رمضان.. عودة النبي وأصحابه من غزوة تبوك .. ودخول المسلمين مصر .. وحريق المسجد النبوي
طلب إحاطة لتوحيد السلاسل التجارية وتفعيل البورصة السلعية
هل يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم في رمضان؟.. الإفتاء تجيب
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon
سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة​
صاحي ومركز.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن الحكام والڤار
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تسرب مادة خطيره يثير الرعب في البرلمان الألماني وتحرك عاجل للسلطات

البرلمان الألماني
محمود نوفل

شهد مبنى الرايخستاج الذي يضم البرلمان الألماني في برلين عملية انتشار يشارك فيها نحو 80 فردا من قوات الإطفاء.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" عن المتحدث باسم قوات الإطفاء صباح اليوم الخميس القول  بأن جهاز إنذار للغاز أطلق صفارة تحذير بعدما تسربت على الأرجح كمية ضئيلة من مادة خطرة.

وأشارت قوات الإطفاء إلى أن البلاغ التلقائي ورد صباحا في حوالي الساعة 5.15، مضيفة أنها تعمل حاليا على تقييم الخطورة.

وبيًن المتحدث باسم قوات الإطفاء إن فرق الطوارئ موجودة بالفعل في الغرفة التي صدر منها البلاغ، مضيفا أنه تم في الموقع إنشاء ما يعرف بنقطة التطهير لضمان سلامة عناصر الطوارئ.

ونوه المتحدث إلى إنه تم العثور بالفعل على مادة تنظيف مركزة.

 وأضاف: "من المحتمل أن تكون مادة تنظيف بجرعة مفرطة هي التي تسببت في إطلاق التحذير"، مشيرا إلى أنه لم يتم التحقق من هذا الأمر بشكل نهائي بعد.

وأدت العملية أيضا إلى قيود مرورية وتحويل مسارات بعض خطوط الحافلات التي تمر بمحاذاة مبنى الرايخستاج.

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

انقلاب سيارة

انقلاب تريلا محملة بالبطاطس على الطريق الإقليمي في المنوفية

محافظ أسيوط يستقبل قيادات الكنيسة الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية

محافظ أسيوط: وحدة الصف الوطني أساس التنمية وبوابة الاستقرار

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تتابع سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد عبد السلام عارف بالخارجة

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

