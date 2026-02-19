تسرب مادة خطيره يثير الرعب في البرلمان الألماني وتحرك عاجل للسلطات

شهد مبنى الرايخستاج الذي يضم البرلمان الألماني في برلين عملية انتشار يشارك فيها نحو 80 فردا من قوات الإطفاء.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" عن المتحدث باسم قوات الإطفاء صباح اليوم الخميس القول بأن جهاز إنذار للغاز أطلق صفارة تحذير بعدما تسربت على الأرجح كمية ضئيلة من مادة خطرة.

وأشارت قوات الإطفاء إلى أن البلاغ التلقائي ورد صباحا في حوالي الساعة 5.15، مضيفة أنها تعمل حاليا على تقييم الخطورة.

وبيًن المتحدث باسم قوات الإطفاء إن فرق الطوارئ موجودة بالفعل في الغرفة التي صدر منها البلاغ، مضيفا أنه تم في الموقع إنشاء ما يعرف بنقطة التطهير لضمان سلامة عناصر الطوارئ.

ونوه المتحدث إلى إنه تم العثور بالفعل على مادة تنظيف مركزة.

وأضاف: "من المحتمل أن تكون مادة تنظيف بجرعة مفرطة هي التي تسببت في إطلاق التحذير"، مشيرا إلى أنه لم يتم التحقق من هذا الأمر بشكل نهائي بعد.



وأدت العملية أيضا إلى قيود مرورية وتحويل مسارات بعض خطوط الحافلات التي تمر بمحاذاة مبنى الرايخستاج.