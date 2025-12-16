لا إنترنت داخل البرلمان الألماني.. فهل روسيا هي الفاعل؟

فجأة دون سابق إنذار، أصاب خلل شبكة الكمبيوتر في البرلمان الألماني أو البوندستاج خلال الساعات الماضية بشكل جرى حله لاحقَا، وفق ما نقلت صحف عن وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

استبعاد الهجوم الإلكتروني

وقال البوندستاج: "السبب هو ضغط زائد بين مركزي بيانات إدارة البوندستاج. إنها مشكلة تقنية، لذا يمكن استبعاد الهجوم الإلكتروني كسبب في الوقت الحالي".

وذكر البوندستاج، في رسالة، أن المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات شارك أيضا في التعامل مع المشكلة، وجاء في الرسالة: "لا توجد هناك أيضا حتى الآن أي مؤشرات على هجوم إلكتروني".

وأشارت الرسالة إلى أن الأسباب الدقيقة للمشكلة في مركزي البيانات لا تزال قيد التحقيق.

لا إنترنت أو شبكة داخلية

وكانت شبكة الحواسيب في البرلمان الألماني تعطلت بشكل كامل بعد ظهر أمس، الاثنين، ولم يتمكن المستخدمون من الوصول إلى الإنترنت أو الشبكة الداخلية أو صناديق البريد الإلكتروني أو الملفات.

وتزامنت المشكلة مع توقيت زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لرئيسة البرلمان الألماني يوليا كلوكنر، ما أثار تكهنات في وسائل إعلام بأن الأمر قد يكون هجوما إلكترونيا روسيا.

كان البوندستاج في مايو 2015 هدفا لهجوم إلكتروني، حيث أصيبت أجهزة الكمبيوتر في العديد من مكاتب النواب ببرمجيات تجسس، بما في ذلك أجهزة في مكتب المستشارة آنذاك أنجيلا ميركل.

أدى الهجوم حينها إلى إعادة هيكلة كاملة لنظام تكنولوجيا المعلومات في البرلمان.

وبعد خمس سنوات، وجهت ميركل اتهامات خطيرة إلى روسيا وهددت بعواقب، مشيرة إلى نتائج تحقيقات المدعي العام الألماني التي تحدثت عن "أدلة قوية" على تورط روسي في هذا الهجوم.