أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية واحترام القانون الإنساني الدولي

أ ش أ

أعرب الاتحاد الأوروبي ولبنان، عن قلقهما البالغ إزاء انتهاكات الجيش الإسرائيلي المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر 2024، لاسيما استهداف أفراد اليونيفيل والمدنيين والبنية التحتية المدنية.. داعيين إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية واحترام القانون الإنساني الدولي.


ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الثلاثاء.. عقد الاتحاد الأوروبي ولبنان في (بروكسل) الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان.. واستعرض الجانبان العلاقات بينهما وأعادا تأكيد التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة في إطار اتفاقية الشراكة وأولوياتها.


وترأس الاجتماع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، بمشاركة المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.


وفي بيان مشترك أعاد الاتحاد الأوروبي، تأكيد دعمه الإصلاحات التي بدأها الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، والحكومة اللبنانية الجديدة.. كما أعاد تأكيد التزامه المستمر دعم المؤسسات الديمقراطية في لبنان، وأعرب عن دعمه القوي لتنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز سيادة الدولة، بما في ذلك ضمان حصرية استخدام القوة في ظل مؤسسات الدولة الشرعية.


ورحّب الجانبان بـ "التزام الاتحاد الأوروبي ودعمه الطويل الأمد للمؤسسات الأمنية الرئيسية في لبنان، لاسيما الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، اللتين تبقيان ركيزة أساسية للسيادة والاستقرار الوطني والإقليمي، وأعربا عن استعدادهما لمواصلة دعم قطاع الأمن اللبناني من خلال الاستخدام الكامل لأدوات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك آلية السلام الأوروبية، وبرامج آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي واستكشاف إمكان المشاركة المحتملة في البرامج المستقبلية للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة".


وأكّد الاتحاد الأوروبي "استعداده لمواكبة الجهود التي يبذلها لبنان من أجل تثبيت استقرار الاقتصاد، وتقوية المؤسسات، ودفع الإصلاحات، ودعم خطط الحكومة للتعافي وإعادة البناء في مرحلة ما بعد النزاع".


وشدد لبنان مجدداً على أهمية إجراء الانتخابات النيابية وفقاً للجدول الزمني المعلن وبما يتماشى مع المعايير الدستورية والدولية، باعتبارها عنصراً أساسياً للمساءلة الديمقراطية والشرعية المؤسسية".. ودعا لبنان الاتحاد الأوروبي إلى إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات. 


كما ناقش الاتحاد الأوروبي ولبنان وضع اللاجئين والنازحين.. وأقرّ الاتحاد الأوروبي بـ "التحديات الكبيرة التي لا يزال لبنان يواجهها في استضافة عدد كبير جداً من اللاجئين، وأعاد تأكيد دعمه المستمر للفئات المعوزة من اللبنانيين والنازحين داخلياً واللاجئين" معلنا أنه سيواصل العمل مع لبنان والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة لتسهيل العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للاجئين إلى سوريا، بما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي" ويلتزم الاتحاد الأوروبي ولبنان في إطار زمني معقول، مواصلة العمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين للتوصل إلى حلول دائمة تمكّن السوريين من إعادة بناء وطنهم وكسب حياة كريمة في سوريا.

