حماس: رصدنا 46 توغل لآليات إسرائيلية خارج الخط الأصفر
بصمة الهيليوم تقود إلى الكنوز.. اكتشاف علمي لتحديد مواقع الذهب المدفون
أهالي منوف يطالبون بتدخل عاجل بعد انهيار ضريح مسجد أثري وظهور عظام
بعد حادث سيدني.. جيش الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده
أهل المجني عليه | مفاجأة صادمة في محاكمة قاتلي تاجر الذهب بالبحيرة
بسبب أستراليا.. جيش الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده
ذا بيست.. جماهير زاخو العراقي تفوز بجائزة FIFA للمشجعين
إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي
ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية
مصر والأمم المتحدة تدشنان المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة
حماس: الاحتلال تلاعب بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم يترك بندا إلا خرقه
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بسبب أستراليا.. جيش الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال
محمد على

سرت حالة من القلق داخل قيادات جيش الاحتلال عقب الهجوم الدامي الذي وقع خلال احتفال بعيد "حانوكا" اليهودي في شاطئ بوندي بمدينة سيدني، الأحد، في أستراليا حيث استنفرت القيادات مجهودها حتى لا يكون جنود الاحتلال مستهدفين في الخارج.

أعادت مديرية العمليات في الجيش الإسرائيلي التأكيد على إرشادات السلامة الموجهة للجنود الموجودين خارج البلاد، سواء كانوا في الخدمة أو خارجها.



وأفادت المديرية، في رسالة داخلية، بضرورة أن يتجنب الجنود الكشف عن هويتهم العسكرية، والامتناع عن الخوض في أحاديث تتعلق بالجيش الإسرائيلي عمومًا أو بالمسائل المصنفة سرّية على وجه الخصوص، إلى جانب تعزيز اليقظة بشأن أمنهم الشخصي، وتجنّب إنشاء أي أثر رقمي أثناء وجودهم في الخارج.

وأضافت الرسالة: "في ضوء تزايد الحوادث، والتطورات الأخيرة داخل المجتمع اليهودي، ينبغي رفع مستوى الحذر في الأماكن المدنية، والابتعاد عن التظاهرات سواء المؤيدة لإسرائيل أو المعارضة لها".

 

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبيها

زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة تجمع بين العوضى وياسمين عبد العزيز

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمصنع "جينفاكس" للقاحات والأدوية

