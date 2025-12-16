بسبب أستراليا.. جيش الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده

سرت حالة من القلق داخل قيادات جيش الاحتلال عقب الهجوم الدامي الذي وقع خلال احتفال بعيد "حانوكا" اليهودي في شاطئ بوندي بمدينة سيدني، الأحد، في أستراليا حيث استنفرت القيادات مجهودها حتى لا يكون جنود الاحتلال مستهدفين في الخارج.

أعادت مديرية العمليات في الجيش الإسرائيلي التأكيد على إرشادات السلامة الموجهة للجنود الموجودين خارج البلاد، سواء كانوا في الخدمة أو خارجها.





وأفادت المديرية، في رسالة داخلية، بضرورة أن يتجنب الجنود الكشف عن هويتهم العسكرية، والامتناع عن الخوض في أحاديث تتعلق بالجيش الإسرائيلي عمومًا أو بالمسائل المصنفة سرّية على وجه الخصوص، إلى جانب تعزيز اليقظة بشأن أمنهم الشخصي، وتجنّب إنشاء أي أثر رقمي أثناء وجودهم في الخارج.



وأضافت الرسالة: "في ضوء تزايد الحوادث، والتطورات الأخيرة داخل المجتمع اليهودي، ينبغي رفع مستوى الحذر في الأماكن المدنية، والابتعاد عن التظاهرات سواء المؤيدة لإسرائيل أو المعارضة لها".



