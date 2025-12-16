قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

السعودية تعلن رفع الإنذار الأحمر على العاصمة الرياض والدرعية

أمطار السعودية
أمطار السعودية
محمود نوفل

أعلنت السلطات السعودية الإنذار الأحمر على العاصمة الرياض والدرعية وذلك تحذيرا من أمطار غزيرة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وتساقط للبرد، وصواعق رعدية، وتجمع للمياه، وضباب وذلك ابتداء من الساعة 2 ظهر اليوم وحتى 8 مساءً.

وفي السياق ذاته ، رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض, حالة الجاهزية للتعامل مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، تطبيقًا لخطة الهيئة وقت الأمطار والسيول وتوفير جميع الإمكانيات.


وشددت الهيئة جاهزية النقاط وانطلاق الفرق الإسعافية، وتخصيص 134 فرقة إسعافية، إضافة إلى 17 فرق استجابة سريعة وآليات بالمنطقة، و"باص طويق"؛ بهدف ضمان التدخل السريع وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية للمستفيدين بكفاءة عالية.


كما أكدت على أهمية التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، واتباع إجراءات السلامة خلال هطول الأمطار، مع ضرورة تجنب مجاري السيول ومناطق تجمع المياه، والالتزام بقواعد السلامة المرورية والتعليمات الصادرة من الدفاع المدني، مع ترك المجال مفتوحًا أمام الفرق الإسعافية لأداء مهامها بفعالية.


وبيًنت الهيئة أن رقم الطوارئ 997، وتطبيق (أسعفني, توكلنا, أبشر) على مدار الساعة لخدمة المستفيدين في الحالات الطارئة داعية الجميع إلى التواصل الفوري عند الحاجة.

