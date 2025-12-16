مين كان يعرفك | هجوم إعلامي على أحمد العوضي بسبب ياسمين عبد العزيز

أزمة جديدة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا قبل أن تنتقل على شاشات التليفزيون وتستحوذ على اهتمام أبرز الإعلاميين، بعد المنشور المثير للجدل للفنان أحمد العوضي بعد لقاء الفنانة ياسمين عبد العزيز مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في “صاحبة السعادة”.

كفاية رسائل تحت الترابيزة | مفيدة شيحة تنفعل على الهواء بعد تصريحات أحمد العوضي

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على الأزمة الأخيرة التي يتعرض لها الفنان أحمد العوضي بعد تصريحاته الأخيرة على السوشال ميديا، قائلة :"أحمد العوضي يتعرض لحرب بعد تصريحات أثارت الجدل له عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشال ميديا".

أحمد العوضي

وخلال تقديمها حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، انفعلت الإعلامية مفيدة شيحة، قائلة :

"ليه يا أحمد طلعت قول الكلام ده دلوقتي وهل دي رسالة للفنانة ياسمين عبدالعزيز، وهل أنت عايز تقول رسالة معينة وكلام من تحت الطرابيزة وفكرة ارسال الرسائل من تحت الترابيزة".



وتابعت مفيدة شيحة في رسالتها للفنان أحمد العوضي، أن :"ليه ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بيعملوا كده وكل واحد يطعل يقول إنه الأعلى أجرا، والاكثر مشاهدة وده حقك وتقوله في أي مكان تاني غير السوشيال ميديا، وإحنا الجمهور بنقول زهقنا من هذة الرسائل وانتم لكم برستيج وكفاية".



وأكملت مفيدة شيحة، أن :"انت حققت نجاح كبير يا أحمد وفكرة الأقوى والأفضل سبها للجمهور والجمهور هو من يعطي هذا الأمر، والمطلوب أن تعطي للمشاهد حقه في قول من الأفضل".

محمد علي خير يعلق على الأزمة

علق الإعلامى محمد على خير، على التصريحات الأخيرة للفنان أحمد العوضى التى قال فيها إنه «الأعلى أجرًا»، مؤكدًا أن هذه التصريحات قد تثير جدلًا كبيرًا بين الجمهور والزملاء فى الوسط الفنى.



وخلال ظهوره فى برنامج «المصرى أفندي»، قال محمد على خير: «إهدا على نفسك، هل أنت الأعلى أجرًا من كريم عبدالعزيز، أحمد عز، ومحمد رمضان؟ لا طبعا، أنت لست الأعلى أجراً، هات لى شهادة تقول إنك الأعلى مشاهدة، إنت جايب الاستحقاقية دى من أين؟ اللهجة دى تخسرك كتير».

وأضاف: «أنت لحد سنوات سابقة ما كانش حد يعرفك ولا يشوفك، لولا قصة ما اجتماعية هى اللى حطتك تحت الضوء. أنا مش ضدك، لكن ضد تصريحاتك».

رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

وقالت رضوى الشربينى في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كل واحد وتربيته.. بشوف إن الواحد اللي يتكلم عن إنه بقى الأعلى في الاسم والأجر، المفروض كمان يتكلم عن مين اللي وصّله لهناك، ويتكلم عن فضل ومعروف الناس اللي خلّته يوصل لكده… ده إذا كان أصلًا الأعلى، لأنه مفيش حد أعلى غير ربنا سبحانه وتعالى. عامةً، كل واحد وتربيته، واللي بيزرع خير أكيد آخرته هتبقى خير، واللي بيزرع شر أكيد نهايته هتبقى زيّها”.

نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" رسالة أثارت بها جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدثت فيها عن ضرورة ردّ الجميل للأشخاص الذين يتسببون في بروز نجم أشخاص آخرين، وذلك بعد تصريحات الفنان أحمد العوضي التي أكد خلالها أنه النجم الأعلى أجراً والأكثر مشاهدةً ومبيعاً في مصر، بالتزامن مع النجاح اللافت الذي حققته أعماله الدرامية الأخيرة، وهو ما أعاد الى الواجهة الحديث عن علاقته بطليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز ودورها في مسيرته الفنية.

منشور ريهام سعيد

ونشرت ريهام سعيد صورة لأحمد العوضي مرفقة بالتصريحات التي أدلى بها، وعلّقت عليها قائلةً: "طب ردّ الجميل للي خلّى الناس تعرفك، ردّ الجميل للي وقّفتك بطل قدّامها، ردّ الجميل للي عملت لك أجر، اشكرها لأن لولاها ما كانش ده حصل، ربنا جعلها سبب كبير".

واعتبر متابعو ريهام سعيد أن رسالتها تحمل إشارة واضحة الى الفنانة ياسمين عبد العزيز، لأنها كانت سبباً رئيسياً في تقديم أحمد العوضي الى الجمهور، ومنحه فرصة الظهور في أدوار البطولة التي شكّلت انطلاقة حقيقية لمسيرته الفنية.



