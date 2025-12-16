شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، اللواء محمود محمد أمين، مدير كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

وأكد الإمام الأكبر استعداد الأزهر للتعاون مع كلية الدفاع الوطني، من خلال عقد ورش عمل ودورات تدريبية للارتقاء بمستوى العاملين في مختلف قطاعات الأزهر الشريف، خاصة في مجالات العمل الحديثة كإدارة الأزمات والتخطيط الاستراتيجي.

وأشار شيخ الأزهر إلى حرص الأزهر على مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل، وخلق كفاءات شبابية قادرة على حمل راية القيادة في مختلف مجالات العمل الإداري في المستقبل.

مدير كلية الدفاع الوطني: نقدر دور شيخ الأزهر في نشر قيم الإسلام وتعاليمه السمحة

من جانبه، أعرب مدير كلية الدفاع الوطني عن سعادته والوفد المرافق له بلقاء الإمام الأكبر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهود كبيرة في نشر قيم الإسلام وتعاليمه السمحة في مصر والعالم.

وأشاد بالتعاون بين الأزهر الشريف والأكاديمية العسكرية في عقد ملتقيات تدريبية تستهدف رفع الوعي بالقضايا الدينية والاجتماعية المعاصرة.

وأشار إلى استعداد كلية الدفاع الوطني إتاحة جميع الدورات التدريبية التي تقدمها لأبناء الأزهر، كدورات التخطيط الاستراتيجي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وإدارة الأزمات، وكذلك إتاحة الفرصة لهم للالتحاق ببرنامج زمالة كلية الدفاع الوطني.

