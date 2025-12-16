قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول 15 دقيقة تعادل سلبي بين مصر ونيجيريا
الداخلية تحذر مروجى الشائعات المشككة فى نتائج القبول بأكاديمية الشرطة
السفير بسام راضي يكشف تفاصيل المشهد الانتخابي في إيطاليا وتصويت المصريين
لهما عدد محدد.. الإفتاء: لا يجوز إنقاص عدد أشواط الطواف أو السعي بحجة كبر السن
طارق أبو العينين ومسئولو بيراميدز .. حضور مصري مميز في حفل جوائز فيفا للأفضل بعام 2025
حماس: اقتحام نتنياهو لساحة البراق بالأقصى استفزاز مرفوض
صحة الإسكندرية تكشف حقيقة منشورات جمع الأموال لصالح المستشفيات
فيفا يعلن التشكيل المثالي لعام 2025 لفئة السيدات
وزير الأوقاف يناقش عددا من المحاور الفكرية العميقة خلال صالون ماسبيرو الثقافي
الخارجية الروسية: مجموعة بريكس لديها فرصة لتحقيق المزيد من التوسع
منتخبات حفرت أسماءها من ذهب في سجلات القارة السمراء بكأس أمم إفريقيا
أخويا جهزني وبعد سنوات عاوز فلوسه؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك

شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني
شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني
أحمد سعيد

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، اللواء محمود محمد أمين، مدير كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

وأكد الإمام الأكبر استعداد الأزهر للتعاون مع كلية الدفاع الوطني، من خلال عقد ورش عمل ودورات تدريبية للارتقاء بمستوى العاملين في مختلف قطاعات الأزهر الشريف، خاصة في مجالات العمل الحديثة كإدارة الأزمات والتخطيط الاستراتيجي. 

وأشار شيخ الأزهر إلى حرص الأزهر على مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل، وخلق كفاءات شبابية قادرة على حمل راية القيادة في مختلف مجالات العمل الإداري في المستقبل.

مدير كلية الدفاع الوطني: نقدر دور شيخ الأزهر في نشر قيم الإسلام وتعاليمه السمحة

من جانبه، أعرب مدير كلية الدفاع الوطني عن سعادته والوفد المرافق له بلقاء الإمام الأكبر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهود كبيرة في نشر قيم الإسلام وتعاليمه السمحة في مصر والعالم. 

وأشاد بالتعاون بين الأزهر الشريف والأكاديمية العسكرية في عقد ملتقيات تدريبية تستهدف رفع الوعي بالقضايا الدينية والاجتماعية المعاصرة. 

وأشار إلى استعداد كلية الدفاع الوطني إتاحة جميع الدورات التدريبية التي تقدمها لأبناء الأزهر، كدورات التخطيط الاستراتيجي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وإدارة الأزمات، وكذلك إتاحة الفرصة لهم للالتحاق ببرنامج زمالة كلية الدفاع الوطني.

يذكر أن أعرب الأزهر الشريف، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى المملكة المغربيَّة الشقيقة؛ حكومةً وشعبًا، في ضحايا الفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي، وأسفرت عن سقوط عددٍ من القتلى والمصابين، سائلًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصَّبر والسُّلوان.

وأكد الأزهر الشريف، تضامنه الكامل مع المغرب في هذا المصاب الأليم، داعيًا الله تعالى أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ المغرب وأهله من كل سوء.

