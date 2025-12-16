قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
الأزهر يعزي المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي ويدعو بالشفاء للمصابين
ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية
وزير التعليم ومحافظ أسوان يفتتحان مشروع الصيانة الشاملة لمدرسة أحمد أبا زيد للغات
تصل لـ 1000 جنيه للمناطق المتميزة.. نواب يطالبون بمراجعة تصنيف الإيجار القديم
الأزهر يعزي المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي ويدعو بالشفاء للمصابين

أحمد سعيد

أعرب الأزهر الشريف، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى المملكة المغربيَّة الشقيقة؛ حكومةً وشعبًا، في ضحايا الفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي، وأسفرت عن سقوط عددٍ من القتلى والمصابين، سائلًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصَّبر والسُّلوان.

وأكد الأزهر الشريف، تضامنه الكامل مع المغرب في هذا المصاب الأليم، داعيًا الله تعالى أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ المغرب وأهله من كل سوء.

وكانت السلطات المغربية أعلنت أمس، الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي إلى 21 قتيلاً.

وشهدت مدينة آسفي، الواقعة على الساحل الأطلسي المغربي، فاجعة إنسانية بعد فيضانات مفاجئة ضربت المدينة إثر تساقطات مطرية قوية، وفق ما أفادت به السلطات المحلية مساء الأحد.

وأوضحت المصادر الرسمية أن المدينة، التي تبعد نحو 300 كيلومتر جنوب العاصمة الرباط، تعرضت لعواصف رعدية عنيفة أدت إلى سيول جارفة خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز ساعة واحدة، متسببة في خسائر بشرية ومادية واسعة.

وألحقت الفيضانات أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية، إذ غمرت المياه نحو 70 منزلًا ومحلاً تجاريًا في المدينة العتيقة، وجرفت 10 سيارات، إضافة إلى تضرر أجزاء من الطريق العام، ما أدى إلى شلل مؤقت في حركة السير.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر سيولًا موحلة تجتاح شوارع المدينة، وتجرف المركبات والنفايات، فيما وثقت مشاهد أخرى تدخل عناصر الوقاية المدنية باستخدام القوارب لإنقاذ السكان، إلى جانب غرق جزئي لأحد الأضرحة.

وأكدت السلطات أن عمليات البحث لا تزال متواصلة تحسبًا لوجود مفقودين، مع استمرار جهود تأمين المناطق المتضررة وتقديم المساعدات اللازمة للمتأثرين.

وفي سياق متصل، كانت المديرية العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت عن اضطرابات جوية شملت تساقط الثلوج في المرتفعات التي تفوق 1700 متر، وأمطارًا غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في عدة مناطق من المملكة. كما جددت تحذيرها من أمطار قوية متوقعة يوم الثلاثاء، قد تتراوح بين 40 و60 ملم في عدد من الأقاليم.

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

دراما رمضان 2026| أيتن عامر تتعاقد على بطولة مسلسل حق ضايع

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

فاكهة الجنة.. فوائد الرمان الخارقة

