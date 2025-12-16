علاء نبيل يطالب اتحاد الكرة بالشرط الجزائي بعد إنهاء التعاقد معه

طالب علاء نبيل، المدير الفني السابق لاتحاد الكرة، بالحصول على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده مع الاتحاد،وجاء ذلك القرار في ضوء خروج منتخب مصر من بطولة كأس العرب.

وجاءت الشرط الجزائي في عقده مقدر بنحو 300 ألف جنيه، بما يعادل راتب شهرين، وذلك عقب قرار إنهاء التعاقد معه بسبب البطولة العربية والتي شارك فيها المنتخب تحت قيادة المدير الفني حلمي طولان، وهو ما دفع اتحاد الكرة إلى إعادة تقييم الجهاز الفني واتخاذ قرار التغيير.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة بشأن موقف علاء نبيل، في ظل مطالبته بالحصول على مستحقاته المالية وفقًا لبنود التعاقد المبرم مع اتحاد الكرة.