استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
الأزهر يعزي المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي ويدعو بالشفاء للمصابين
ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية
وزير التعليم ومحافظ أسوان يفتتحان مشروع الصيانة الشاملة لمدرسة أحمد أبا زيد للغات
تصل لـ 1000 جنيه للمناطق المتميزة.. نواب يطالبون بمراجعة تصنيف الإيجار القديم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أحمد شوبير يكشف تفاصيل اتفاق اتحاد الكرة مع روي فيتوريا

فيتوريا
فيتوريا
محمد سمير

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن توصل مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم لاتفاق مع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للمنتخب، ينص على دفع نصف مليون دولار له، بالإضافة إلى القيمة الكاملة لـ الشرط الجزائي المُنصوص عليه في تعاقده بعد قيام الاتحاد بفسخ التعاقد مع المدرب البرتغالي إثر الإقصاء من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي عبر "أون سبورت إف إم: "تفاجأنا بظهور أزمة بين فيتوريا واتحاد الكرة، بسبب وجود بند في العقد يمنع الاتحاد من دفع المبلغ بعدها، أحدث فيتوريا ضجة كبيرة وطالب بالحصول على عقده بالكامل حتى نهاية مدته.

وتابع : كانت النتيجة النهائية هي التوصل لاتفاق يقضي بحصول فيتوريا على مبلغ نصف مليون دولار فوق الشرط الجزائي، نظرًا لأن قيمة عقده الكاملة كانت تصل إلى 4 ملايين دولار يجب أن نتساءل: من المسؤول عن هذه المطالبات الإضافية؟"

وواصل شوبير حديثه مشيدًا بالتجربة الكروية المغربية، حيث أشار إلى أن: "تشكيلة منتخب المغرب الثاني في كأس العرب تضم عددًا كبيرًا من اللاعبين المؤهلين للانضمام إلى المنتخب الأول، وقد فاز المغرب بكل مبارياته في البطولة". 

وأكد: "لا أرغب في إجراء مقارنات بين الكرة المصرية والمغربية، ولكن يجب علينا إغلاق صفحة نتائج البطولة العربية، ونتمنى أن نستفيد من الأخطاء التي ظهرت من أجل التطوير، ولكن يجب أن نسأل: لماذا تطور أداء المغرب والأردن بهذا الشكل؟"

أحمد شوبير الاتحاد المصري لكرة القدم روي فيتوريا شوبير كأس أمم أفريقيا 2023

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

ناديه الجندي وفريال يوسف

دفاع فريال يوسف: تقرير الأدلة يؤكد وصف نادية الجندي لموكلتي بـ الفاشلة

أرشيفية

قرار جديد بشأن 4 صبية هتكوا عرض صغيرين أعلى سطح بإمبابة

تعبيرية

هتـــ ك عرض طالبة.. إحالة سائق بأشهر تطبيق للنقل الذكي للجنايات - خاص

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

دراما رمضان 2026| أيتن عامر تتعاقد على بطولة مسلسل حق ضايع

أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

فاكهة الجنة.. فوائد الرمان الخارقة

فوائد الرمان
فوائد الرمان
فوائد الرمان

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

