أحمد شوبير يكشف تفاصيل اتفاق اتحاد الكرة مع روي فيتوريا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن توصل مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم لاتفاق مع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للمنتخب، ينص على دفع نصف مليون دولار له، بالإضافة إلى القيمة الكاملة لـ الشرط الجزائي المُنصوص عليه في تعاقده بعد قيام الاتحاد بفسخ التعاقد مع المدرب البرتغالي إثر الإقصاء من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي عبر "أون سبورت إف إم: "تفاجأنا بظهور أزمة بين فيتوريا واتحاد الكرة، بسبب وجود بند في العقد يمنع الاتحاد من دفع المبلغ بعدها، أحدث فيتوريا ضجة كبيرة وطالب بالحصول على عقده بالكامل حتى نهاية مدته.

وتابع : كانت النتيجة النهائية هي التوصل لاتفاق يقضي بحصول فيتوريا على مبلغ نصف مليون دولار فوق الشرط الجزائي، نظرًا لأن قيمة عقده الكاملة كانت تصل إلى 4 ملايين دولار يجب أن نتساءل: من المسؤول عن هذه المطالبات الإضافية؟"

وواصل شوبير حديثه مشيدًا بالتجربة الكروية المغربية، حيث أشار إلى أن: "تشكيلة منتخب المغرب الثاني في كأس العرب تضم عددًا كبيرًا من اللاعبين المؤهلين للانضمام إلى المنتخب الأول، وقد فاز المغرب بكل مبارياته في البطولة".

وأكد: "لا أرغب في إجراء مقارنات بين الكرة المصرية والمغربية، ولكن يجب علينا إغلاق صفحة نتائج البطولة العربية، ونتمنى أن نستفيد من الأخطاء التي ظهرت من أجل التطوير، ولكن يجب أن نسأل: لماذا تطور أداء المغرب والأردن بهذا الشكل؟"