سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

يواصل عدد كبير من المواطنين متابعة سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تنامي الاهتمام بالبحث عن توقيتات مناسبة للشراء، ما يعكس استمرار مكانة المعدن الاصفر كاحد اهم اوعية الادخار والاستثمار الامن في السوق المحلي.

الذهب

سعر الذهب في مصر

تشهد أسعار الذهب حالة من الترقب والحذر تزامنا مع التطورات الاقتصادية الحالية، فيما يواصل عيار 21 تصدره لقائمة الأعيرة الأكثر تداولا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الأكثر انتشارا بين الأسر المصرية، لما يتمتع به من توازن سعري وارتفاع حجم الطلب عليه.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية



عيار 24 سجل سعر البيع 6585 جنيه وسعر الشراء 6560 جنيه.

عيار 22 سجل سعر البيع 6035 جنيه وسعر الشراء 6015 جنيه.

04750 جنيه وسعر شراء 204040 جنيه.

سجل الجنيه الذهب سعر

عيار 21 سجل سعر البيع 5760 جنيه وسعر الشراء 5740 جنيه.

عيار 18 سجل سعر البيع 4935 جنيه وسعر الشراء 4920 جنيه.

عيار 14 سجل سعر البيع 3840 جنيه وسعر الشراء 3825 جنيه.

عيار 12 سجل سعر البيع 3290 جنيه وسعر الشراء 3280 جنيه.

سجلت الاونصة سعر بيع

2 بيع 46080 جنيه وسعر شراء 45920 جنيه.

سجلت الاونصة عالميا 4329.38 دولار.

خفض الفائدة الامريكية يدعم اسعار الذهب



قال جون لوكا، رئيس مجلس ادارة شركة جولد ايرا للاستثمار وتجارة الذهب، ان قرار الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بخفض اسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس يعزز من جاذبية الذهب كملاذ امن، خاصة مع تصاعد توقعات التضخم واستمرار حالة عدم الاستقرار في الاسواق العالمية.

وتوقع لوكا ان تتجاوز اسعار الذهب مستوى 5000 دولار للاوقية خلال عام 2026، مشيرا الى ان المستثمرين سيواصلون التوجه نحو الذهب كاداة رئيسية لدعم محافظهم الاستثمارية والحد من المخاطر الناتجة عن تقلبات الاسواق.

واوضح ان الانقسام داخل اعضاء الفيدرالي الامريكي يعكس حالة واضحة من عدم اليقين بشان مسار السياسة النقدية، وهو ما يدعم الطلب العالمي على الذهب ويعزز من اهميته كاصل استثماري امن على المدى المتوسط والطويل.

سعر الذهب

واشار الى ان برنامج مشتريات اذون الخزانة قصيرة الاجل الذي اعلنه الفيدرالي يمثل عامل دعم مباشر لاسعار الذهب، موضحا ان عودة التيسير الكمي تزيد من السيولة داخل الاسواق وتخفض تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن النفيس.

تاثير الدولار على تسعير الذهب



واكد ان الخطوة الاخيرة للفيدرالي تعكس مرونة في السياسة النقدية الامريكية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الذهب كاصل قادر على الحفاظ على قيمته في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

من جانبه، شدد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، على اهمية الذهب كملاذ امن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة خلال فترات الازمات وتقلبات الاسواق.

واوضح ان تسعير الذهب يتم عالميا بالدولار، وهو ما يجعل سعره في السوق المصري مرتبطا بشكل مباشر بحركة الاسعار العالمية وسعر صرف الجنيه، مؤكدا ان الاستثمار في صناديق الذهب يعد وسيلة فعالة للتحوط من تراجع قيمة العملة المحلية، باعتباره اصلا تحظى قيمته باجماع الاسواق العالمية.