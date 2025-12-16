تأجيل محاكمة المتهمين بقـ.ـتل تاجر ذهب بالبحيرة لجلسة 12 يناير للمرافعة

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح محمد موسى، ومصطفى جلال على حسن عامر، وعمرو هاني عبد الحميد خلاف، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة، إلى جلسة 12 يناير للمرافعة.

وكان قد شهدت جلسة محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني، تاجر الذهب بالبحيرة، أمام محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، عرض فيديو الواقعة، وبعض اللقاءات التليفزيونية لأهل المجني عليه.

ومن جانبه، قال محمد يسري أبو رابح، محامي المجني عليه، إن دفاع المتهمين طالبوا من هيئة المحكمة عقب عرض الفيديوهات، استدعاء الطبيب المعالج للمجنى عليه بمستشفى رشيد، إبراهيم قبطان، ومدير المستشفى لسؤالهم هل الحالة كانت مستقرة أو تستدعي النقل لمستشفى آخر، واستدعاء أشقاء المجني عليه، لسؤالهم فيما أقروا خلال اللقاءات التليفزيونية عن نقل الحالة من المستشفى إلى مستشفى آخر.