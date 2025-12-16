الحق اشتري| هواتف سامسونج رائدة بخصومات كبيرة.. إليك التفاصيل

مع اقتراب نهاية عام 2025، تُقدّم جوجل لعشاق هواتف بيكسل سببًا وجيهًا للاحتفال فقد أطلقت الشركة العملاقة رسميًا تخفيضات نهاية العام ، مُقدّمةً تخفيضات كبيرة في الأسعار ومزايا أخرى على تشكيلة هواتفها الذكية الرائدة.

من المتوقع أن يستمر العرض حتى 2 يناير، ويوفر فرصة جيدة للمستخدمين للترقية إلى أحدث أجهزة Pixel، بما في ذلك Pixel 10 الذي تم إصداره حديثًا وسلسلة Pixel 9 متعددة الاستخدامات.





سلسلة هواتف Pixel 10

يعد أبرز ما يميز هذا العرض بلا شك هو سلسلة هواتف Pixel 10. ولمن يرغب بشراء هاتف Pixel 10 الأساسي، تقدم جوجل استردادًا نقديًا فوريًا بقيمة 7000 روبية هندية على معاملات التقسيط التي تتم عبر بطاقات ائتمان بنك HDFC

لكن العروض تصبح أفضل بكثير بالنسبة لطرازات "برو". إذ يُمكن الحصول على استرداد نقدي فوري بقيمة 10,000 روبية هندية على هواتف Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL و Pixel 10 Pro Fold المبتكرة . تُسهّل هذه الحوافز اقتناء أقوى أجهزة جوجل، والتي تتميز بأحدث شرائح Tensor وقدرات كاميرا رائدة في هذا المجال.

عروض على هاتف Pixel 9 والمزيد



إذا كنت تبحث عن خيار اقتصادي للدخول إلى عالم جوجل، فإن سلسلة Pixel 9 لا تزال خيارًا جذابًا. خلال فترة العرض:

يبدأ سعر هاتف Pixel 9a من 44,999 روبية هندية ، وهو سعر جذاب .

يأتي كلا الطرازين مع خصم نقدي فوري إضافي بقيمة 5000 روبية هندية لمستخدمي بطاقات ائتمان بنك HDFC المشتركين في خطط التقسيط. حتى هاتف Pixel 9 Pro Fold المميز شهد تعديلًا في السعر، حيث يُباع حاليًا بسعر 163999 روبية هندية مع عرض خصم نقدي بقيمة 4000 روبية هندية

لا تقتصر الخصومات على الهواتف فقط. ولإكمال تجربة " صُنع بواسطة جوجل "، أصبح جهاز Pixel Watch 3 متوفرًا الآن بسعر 22,915 روبية هندية ، بينما انخفض سعر سماعات Pixel Buds Pro 2 إلى 19,900 روبية هندية . هذه التخفيضات في الأسعار تجعل بناء منظومة متكاملة من الأجهزة التي تعمل معًا بسلاسة أسهل من أي وقت مضى.