عشبة غير متوقعة تحمى من أمراض القلب ومشكلة نسائية شهيرة

يعد الزعفران من اكثر الاعشاب المفيدة للصحة العامة وتقوية المناعة والحماية من امراض العيون ولكن ما لا يعرفه كثيرون انه يمتلك مزايا خاصة للنساء ولصحة القلب والحماية من الأمراض النفسية.

ووفقا لما جاء في موقع ويبمد يعمل الزعفران على علاج متلازمة ما قبل الحيض وتقوية القلب والوقاية من الاكتئاب والقلق.

تخفيف متلازمة ما قبل الحيض

يُعرف الزعفران بقدرته على تخفيف الأعراض السلبية لمتلازمة ما قبل الحيض ( PMS ) ففي إحدى الدراسات، أفادت 60% من النساء اللواتي تناولن مكملات الزعفران بانخفاض بنسبة 50% أو أكثر في 17 من أعراض متلازمة ما قبل الحيض.

علاج الاكتئاب والقلق

تتمتع المكونات النشطة في الزعفران بخصائص مضادة للاكتئاب ومضادة للقلق مماثلة لبعض الأدوية القياسية، بما في ذلك:

سيتالوبرام

فلوكستين

إيميبرامين

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يتناولون الزعفران لعلاج الاكتئاب أو القلق يبلغون عن آثار جانبية سلبية أقل.

الوقاية من أمراض القلب

يُعاني سكان دول البحر الأبيض المتوسط، حيث يشيع استهلاك الزعفران، من انخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب. ويعود ذلك على الأرجح إلى خصائص الزعفران المضادة للالتهابات وفوائده في خفض الكوليسترول .

يقلل وجود الكروسيتين في الزعفران من مستوى الكوليسترول السيئ في الدم، مما يُقلل بشكل غير مباشر من احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية.

كما يُوفر محتوى الزعفران من مضادات الأكسدة حماية إضافية للقلب، ويمكن أن يزيد من نشاط الجسم المضاد للبكتيريا.