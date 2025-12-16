الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على سيناء وشبورة كثيفة

أفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن حالة الطقس غدًا الأربعاء، باردة فى الصباح الباكر معتدلة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، باردة ليلًا، كما تنشط حركة الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

كما تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة احيانا على بعض الطرق.

وهناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء قد تكون غزيرة أحيانا وتصل لحد السيول على بعض المناطق. وفرص أمطار خفيفة الى متوسطة على مدن القناه وبعض محافظات الوجه البحرى وخليج السويس.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 21 13

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 20 12

دمنهور 20 12

وادي النطرون 21 13

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 19 12

طنطا 19 12

دمياط 20 14

بورسعيد 19 14

الإسماعيلية 21 12

السويس 20 11

العريش 19 11

رفح 18 10

رأس سدر 21 13

نخل 18 06

كاترين 11 01

الطور 21 14

طابا 18 12

شرم الشيخ 23 15

الإسكندرية 21 13

العلمين 20 13

مطروح 20 14

السلوم 19 11

سيوة 21 10

رأس غارب 22 14

الغردقة 22 14

سفاجا 23 14

مرسى علم 23 15

شلاتين 28 17

حلايب 24 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 21 09

أسيوط 21 09

سوهاج 22 10

قنا 22 11

الأقصر 22 12

أسوان 23 12

الوادي الجديد 23 11

أبوسمبل 23 12