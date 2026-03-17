فلسطين: الاحتلال يستغل انشغال المجتمع الدولي بالأزمات الإقليمية لتكثيف سياساته الاستيطانية

أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين بفلسطين فارسين أغابكيان شاهين، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال تستغل انشغال المجتمع الدولي بالأزمات الإقليمية لتكثيف سياساتها الاستيطانية وتسريع وتيرة الضم الزاحف، عبر توسيع المستوطنات وإقرار إجراءات تشريعية وإدارية تهدف إلى تكريس السيطرة الدائمة على الأرض الفلسطينية، بما يقوّض حل الدولتين ويهدد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

جاء ذلك إحاطة موسّعة عقدتها الوزيرة للسلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، استعرضت خلالها تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضحت أن إرهاب المستوطنين يشهد تصاعداً غير مسبوق، من خلال هجمات يومية منظمة تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتشمل القتل، والاعتداءات الجسدية، وحرق المنازل والمركبات، وتخريب الأراضي الزراعية، والاستيلاء على الموارد، وذلك في ظل حماية مباشرة من جيش الاحتلال.

كما شددت على استمرار الانتهاكات بحق المقدسات، خاصة إغلاق المسجد الأقصى منذ بداية الحرب، ومنع المصلين من أداء شعائرهم خلال شهر رمضان، في انتهاك واضح لحرية العبادة.

ودعت الوزيرة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، بما يضمن احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية