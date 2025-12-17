قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لاعب إيفواري.. إعلامي يكشف بديل صفقة «يزن النعيمات» بالأهلي
قرارات مصيرية| ترامب يلقي خطابًا للشعب الأمريكي.. والبيت الأبيض يكشف أهم محاوره
مهلة محددة .. محافظ دمياط يقرّر عدم تجديد تراخيص مكامير الفحم ونقلها لمجمع أبوجريدة
تشيلسي يحسم بطاقة نصف النهائي بثلاثية أمام كارديف في كأس الرابطة الإنجليزية
ترامب يوسع حظر السفر والقيود ليشمل 20 دولة إضافية | تعرّف عليها
مصير أحمد حمدي من الاستمرار في نادي الزمالك
ناقد رياضي: «المغرب» جاهزة لاستضافة أمم أفريقيا .. و«بلعمري» يقترب من الأهلي|فيديو
برشلونة يفوز على جوادالاخارا بهدفين نظيفين في كأس ملك إسبانيا 2026
انتقادات بالجملة لـ أحمد العوضي بسبب تصريح صادم له .. اعرف القصة كاملة
الحالات البسيطة والمتوسطة .. طرق علاج السعال في المنزل
وزير الرياضة يلتقى محمد صلاح ويحفز منتخب مصر قبل أمم إفريقيا بالمغرب
«الغمري»: فيديو «المتحف الكبير» المفبرك بالذكاء الاصطناعي حملة ممنهجة لضرب السياحة
رياضة

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

إمام عاشور
إمام عاشور
سارة عبد الله

كشف إمام عاشور، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي عن سبب بكائه في مباراة الفراعنة ونيجيريا الودية.

وكتب إمام عاشور عبر ستوري انستجرام: “الحمد لله الذي شفاني وعفاني ومن علي بالنعمة بعد الابتلاء”.

وتابع: “ربنا من عليا بالشفاء بعد فترة غياب واصابتين ورا بعض مرحلة كانت صعبة عليا أوي وكان ممكن مقدرش ارجع ألعب كورة تاني”.

وأضاف: “كل دا جه في بالس لحظة السلام الوطني لمنتخب بلدي اللي بفخر بيه  ومش مستني لقطة أو إدعاء لان اللي عدى عليا كان صعب أوي”.

إمام عاشور

وحقق منتخب مصر فوزاً مستحقاً على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعت المنتخبين على ملعب إستاد القاهرة الدولى استعداداً لكأس أمم إفريقيا فى المغرب.

وافتتح منتخب مصر التهديف فى الدقيقة 27، بعد تمريرة رائعة من محمد هاني إلى زيزو الذي أرسل كرة عرضية أرضية من يمين منطقة الجزاء ليسدد محمود صابر الكرة داخل الشباك.

وأدرك منتخب نيجيريا هدف التعادل فى الدقيقة 45+3، بعدما مرت الكرة من تحت يد محمد الشناوي ويتابعها لاعب نيجيريا على الفور ويسجل هدف التعادل.

وأضاف منتخب مصر الثاني فى الدقيقة 53، بعد كعب من زيزو يستغلها مصطفي محمد بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء فتسكن شباك منتخب نيجيريا.

إمام عاشور منتخب مصر الأهلي نيجيريا

