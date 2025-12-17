مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

كشف إمام عاشور، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي عن سبب بكائه في مباراة الفراعنة ونيجيريا الودية.

وكتب إمام عاشور عبر ستوري انستجرام: “الحمد لله الذي شفاني وعفاني ومن علي بالنعمة بعد الابتلاء”.

وتابع: “ربنا من عليا بالشفاء بعد فترة غياب واصابتين ورا بعض مرحلة كانت صعبة عليا أوي وكان ممكن مقدرش ارجع ألعب كورة تاني”.

وأضاف: “كل دا جه في بالس لحظة السلام الوطني لمنتخب بلدي اللي بفخر بيه ومش مستني لقطة أو إدعاء لان اللي عدى عليا كان صعب أوي”.

إمام عاشور

وحقق منتخب مصر فوزاً مستحقاً على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعت المنتخبين على ملعب إستاد القاهرة الدولى استعداداً لكأس أمم إفريقيا فى المغرب.

وافتتح منتخب مصر التهديف فى الدقيقة 27، بعد تمريرة رائعة من محمد هاني إلى زيزو الذي أرسل كرة عرضية أرضية من يمين منطقة الجزاء ليسدد محمود صابر الكرة داخل الشباك.

وأدرك منتخب نيجيريا هدف التعادل فى الدقيقة 45+3، بعدما مرت الكرة من تحت يد محمد الشناوي ويتابعها لاعب نيجيريا على الفور ويسجل هدف التعادل.

وأضاف منتخب مصر الثاني فى الدقيقة 53، بعد كعب من زيزو يستغلها مصطفي محمد بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء فتسكن شباك منتخب نيجيريا.