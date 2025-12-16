فيفا يكشف تفاصيل تصويت محمد صلاح وحسام حسن في جوائز ذا بيست 2025

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن تفاصيل تصويت النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول وقائد منتخب مصر، في جوائز الأفضل في العالم «ذا بيست» لعام 2025، وذلك عقب إقامة الحفل مساء اليوم الثلاثاء في الدوحة، قطر.

وأقام «فيفا» حفل توزيع جوائز «ذا بيست» لاختيار الأفضل في العالم بمختلف الفئات، حيث تُوِّج الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب، فيما حصد الإسباني لويس إنريكي جائزة أفضل مدرب، بينما نال الإيطالي جيانلويجي دوناروما جائزة أفضل حارس مرمى.

ويشارك في التصويت على جوائز «ذا بيست» قادة ومدربو المنتخبات الوطنية، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام والجماهير، وفق النظام المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضح «فيفا» عبر موقعه الرسمي تفاصيل تصويت كل من محمد صلاح، وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، إلى جانب ممثل الإعلام المصري، في جوائز أفضل لاعب، وأفضل مدرب، وأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2025.

جائزة أفضل لاعب في العالم 2025

تصويت محمد صلاح:

1- عثمان ديمبلي

2- أشرف حكيمي

3- كيليان مبابي

تصويت حسام حسن:

1- محمد صلاح

2- عثمان ديمبلي

3- كيليان مبابي

تصويت ممثل الإعلام المصري:

1- محمد صلاح

2- عثمان ديمبلي

3- لامين يامال

جائزة أفضل مدرب في العالم 2025

تصويت محمد صلاح:

1- لويس إنريكي

2- آرني سلوت

3- هانز فليك

تصويت حسام حسن:

1- لويس إنريكي

2- إنزو ماريسكا

3- هانز فليك

تصويت ممثل الإعلام المصري:

1- لويس إنريكي

2- آرني سلوت

3- هانز فليك

جائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2025

تصويت محمد صلاح:

1- أليسون بيكر

2- تيبو كورتوا

3- جيانلويجي دوناروما

تصويت حسام حسن:

1- جيانلويجي دوناروما

2- يان سومر

3- إيميليانو مارتينيز

تصويت ممثل الإعلام المصري:

1- جيانلويجي دوناروما

2- يان سومر

3- أليسون بيكر