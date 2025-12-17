قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل آية «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» خاصة بالزكاة فقط؟.. الإفتاء تجيب
تفصلنا 4 أيام على بدء الشتاء.. تحذيرات من ظواهر جوية متقلبة
انهيار منزل خلف معبد إسنا بالأقصر.. وفرض كردون أمني حول موقع الحادث |تفاصيل
لاعب إيفواري.. إعلامي يكشف بديل صفقة «يزن النعيمات» بالأهلي
قرارات مصيرية| ترامب يلقي خطابًا للشعب الأمريكي.. والبيت الأبيض يكشف أهم محاوره
مهلة محددة .. محافظ دمياط يقرّر عدم تجديد تراخيص مكامير الفحم ونقلها لمجمع أبوجريدة
تشيلسي يحسم بطاقة نصف النهائي بثلاثية أمام كارديف في كأس الرابطة الإنجليزية
ترامب يوسع حظر السفر والقيود ليشمل 20 دولة إضافية | تعرّف عليها
مصير أحمد حمدي من الاستمرار في نادي الزمالك
ناقد رياضي: «المغرب» جاهزة لاستضافة أمم أفريقيا .. و«بلعمري» يقترب من الأهلي|فيديو
برشلونة يفوز على جوادالاخارا بهدفين نظيفين في كأس ملك إسبانيا 2026
انتقادات بالجملة لـ أحمد العوضي بسبب تصريح صادم له .. اعرف القصة كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب إيفواري.. إعلامي يكشف بديل صفقة «يزن النعيمات» بالأهلي

النادي الأهلي
النادي الأهلي
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أمير هشام، عن الصفقة الأقرب للانتقال للنادي الأهلي عقب تعركل انضمام يزن النعيمات للقلعة الحمراء.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك: “الايفواري ابراهيم دياباتيه الاقرب لتعويض صفقة يزن النعيمات في خط هجوم النادي الأهلي، المفاوضات في مراحل متقدمة وتقترب من الحسم”.

وفرضت الإصابة القوية التي تعرض لها المهاجم الأردني يزن النعيمات مع منتخب بلاده تغييرًا جذريًا في خطط النادي الأهلي المتعلقة بسوق الانتقالات، بعدما خرج اللاعب من حسابات التعاقد خلال الفترة المقبلة.

وكان يزن النعيمات، مهاجم العربي القطري، قد تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال مباراة الأردن أمام العراق في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب، ليغادر أرض الملعب مبكرًا.

وأعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم لاحقًا أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، وهي إصابة تستلزم فترة علاج وتأهيل قد تمتد من 6 إلى 9 أشهر.

وأدت هذه التطورات إلى استحالة إتمام انتقال النعيمات إلى الأهلي، خاصة في ظل حاجة الفريق الملحة للتعاقد مع رأس حربة جديد خلال الفترة الحالية، دون الدخول في مغامرة الانتظار الطويل لتعافي اللاعب.

أمير هشام الايفواري ابراهيم دياباتيه يزن النعيمات الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

الزمالك

الزمالك يواجه حرس الحدود وسط غياب نجومه.. والبدلاء على خط المواجهة

نفي

الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية

هيئة الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات سوهاج

الأب تحول إلى ذئب .. إحالة أوراق عامل للمفتي تعدى على ابنته بسوهاج

أرشيفية

الصحة العالمية: سلالة جديدة من فيروس الإنفلونزا A(H3N2) تنتشر في أكثر من 30 دولة

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

"الصحفيين" تعلن فوز المرشحين في شعبة محرري شؤون البيئة

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات :تأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين يساعد فى توسيع نطاق سوق العمل وخلق فرص عمل لا ترتبط بالحدود الجغرافية

لحم الغذلان البرية لخفض الانبعاثات الكربونية

الملاعب البريطانية تستبدل برجر لحم البقر بلحم الغزلان البرية لخفض الانبعاثات الكربونية

بالصور

بخطوات سهلة زي الجاهزة .. طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة في البيت

طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

صينية سردين
صينية سردين
صينية سردين

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟

السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

حريق
حريق
حريق

فيديو

حادث الفنانة فاطمة محمد علي

ربنا سترها بلطفه.. فاطمة محمد علي تنجو من حادث سيارة مروع

طلاق نجل نهال عنبر

طفلان و21 سنة جواز.. طلاق المخرج حسام الحسيني نجل نهال عنبر

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد