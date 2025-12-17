لاعب إيفواري.. إعلامي يكشف بديل صفقة «يزن النعيمات» بالأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام، عن الصفقة الأقرب للانتقال للنادي الأهلي عقب تعركل انضمام يزن النعيمات للقلعة الحمراء.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك: “الايفواري ابراهيم دياباتيه الاقرب لتعويض صفقة يزن النعيمات في خط هجوم النادي الأهلي، المفاوضات في مراحل متقدمة وتقترب من الحسم”.

وفرضت الإصابة القوية التي تعرض لها المهاجم الأردني يزن النعيمات مع منتخب بلاده تغييرًا جذريًا في خطط النادي الأهلي المتعلقة بسوق الانتقالات، بعدما خرج اللاعب من حسابات التعاقد خلال الفترة المقبلة.

وكان يزن النعيمات، مهاجم العربي القطري، قد تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال مباراة الأردن أمام العراق في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب، ليغادر أرض الملعب مبكرًا.

وأعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم لاحقًا أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، وهي إصابة تستلزم فترة علاج وتأهيل قد تمتد من 6 إلى 9 أشهر.

وأدت هذه التطورات إلى استحالة إتمام انتقال النعيمات إلى الأهلي، خاصة في ظل حاجة الفريق الملحة للتعاقد مع رأس حربة جديد خلال الفترة الحالية، دون الدخول في مغامرة الانتظار الطويل لتعافي اللاعب.