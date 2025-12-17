«الغمري»: حروب الجيل الجديد تستهدف عقول المصريين.. والسوشيال ميديا «رأس الحربة»

أكد الإعلامي حسام الغمري، أن الدولة المصرية تواجه نمطًا حديثًا من الحروب لا يعتمد على ساحات القتال التقليدية، بل يستهدف العقول والوعي العام، مشددًا على أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت الأداة الرئيسية لضرب المشروع الوطني المصري.

وأوضح “الغمري”، خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، أن هناك مخططًا ممنهجًا تقوده الجماعة الإرهابية لاستهداف الاقتصاد المصري، وهو ما سبق أن حذر منه منذ عدة أشهر، تزامنًا مع التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأحداث الجارية في غزة، لافتًا إلى أن الاقتصاد يعد من أكثر القطاعات تأثرًا بالشائعات والأخبار السلبية.

وفي هذا السياق، أشار الغمري إلى واقعة الفيديو المفبرك المتداول عن المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه صُنع باحترافية عالية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، حيث ظهرت خلاله سيدة يُرجح انتماؤها للجماعة في الخارج، بأداء تمثيلي مدروس لتبدو كسائحة مصدومة من خلو المتحف من الزوار، بالتزامن مع ترويج شائعات حول رفع أسعار تأشيرات السياحة.

وأكد “الغمري” أن هذه الحملة الممنهجة تستهدف بشكل مباشر ضرب الموسم السياحي، الذي تعوّل عليه الدولة باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية الوعي المجتمعي والتعامل بحذر مع المحتوى المتداول على منصات التواصل الاجتماعي.