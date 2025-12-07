حسام الغمري يكشف ثروات الإخواني سلامة عبد القوي وعمليات النصب على ضحاياه

كشف الإعلامي حسام الغمري في تصريحات جديدة، أن الإخواني سلامة عبد القوي يعد من أغنى الأشخاص، حيث يمتلك ملايين الدولارات.

استئجار سيارة فارهة

وأوضح الغمري خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هذا الشخص ليس فقط ثريًا بل يصفه بـ"النصاب"، مشيرًا إلى أن سلامة عبد القوي قد يكون مستعدًا لبيع ذهب والدته من أجل استئجار سيارة فارهة بهدف إقناع ضحاياه.

النصب على سيدة سودانية

وأشار الغمري إلى أن سلامة عبد القوي كان قد نصب على أحد الأشخاص، حيث حصل منه على 200 ألف دولار؛ وفي واقعة أخرى، كشف عن قيام الإخواني البحيري بالنصب على سيدة سودانية بمبلغ 30 ألف دولار بعدما وعدها بالزواج، ثم خرج في الإعلام ليبرر ذلك قائلاً إن "هذه ضريبة يتم دفعها".

واستطرد الإعلامي قائلاً إن الإخوان يروجون لأنفسهم كمناضلين وثوار، ولكن من خلال مراقبة حياتهم المترفة، وسياراتهم الفارهة، ومنازلهم الفاخرة، يظهر أن الحقيقة عكس ما يدعون، فهم ليسوا سوى مجموعة من الكذابين الذين ينصبون على الناس.

تمويل العنف والفوضى

وفي ختام حديثه، أكد الغمري أن جماعة الإخوان قد اعتادت على سرقة أموال التبرعات التي يجمعها الأفراد، حيث يتوهم أصحاب التبرعات أنها ستذهب للمحتاجين، لكن الحقيقة أن هذه الأموال تُوجه لتمويل العنف والفوضى.