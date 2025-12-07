تأجيل محاكمة 50 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 50 متهما في القضية رقم 352 لسنة 2023 حصر امن دولة المقيده برقم 5264 لسنة 2025 أول مدينة نصر ، 768 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة بالهيكل الإداري للإخوان، لجلسة 2 فبراير 2026.

محاكمة 50 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان

وجاء في أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من عام 2021 وحتي 9 مايو 2022، المتهمون من الأول وحتي السادس تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

ووجه للمتهمين من السابع وحتي الأخير الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين 18 و20 و31، حرضوا علي ارتكاب جريمة إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.