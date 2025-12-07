قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

تأجيل محاكمة 4 متهمين فى خلية التجسس الإرهابية

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
أحمد مهدي

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 4 متهمين في قضية "خلية التجسس الإرهابية"، المقيدة برقم 19856 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، إلى جلسة 3 فبراير.

محاكمة 4 متهمين بـ “خلية التجسس الإرهابية”

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود محمد زيدان، ووائل عمران، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووجَّهت النيابة العامة تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، والإضرار بالحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من أداء أعمالها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولى كلٌّ منهم قيادة في الهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابة العامة المتهمين أيضًا بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك بتمويل جماعة إرهابية وإرهابيين، بأن جمعوا ووفّروا وحازوا ونقلوا وأمدّوا الجماعة بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدّوا أعضاءها بها، على النحو المبين بالتحقيقات.

مدينة نصر الدائرة الأولى محكمة خلية التجسس مجمع محاكم بدر

