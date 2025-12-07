تأجيل محاكمة 40 متهما بالهيكل الإداري بمدينة نصر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد تأجيل محاكمة 40 متهما في القضية رقم 15661 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر، والمعروفة بالهيكل الإداري بمدينة نصر لجلسة 3 فبراير، للشهود.

محاكمة 40 متهمًا بالهيكل الإداري بمدينة نصر

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ونشر أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من 12 أكتوبر 2017 وحتى 21 يناير 2023، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.