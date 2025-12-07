إصابة شخصين في تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين وقع مساء اليوم الأحد بطريق أسيوط/ سوهاج الزراعي الشرقي بمركز ساحل سليم.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط/ سوهاج الزراعي الشرقي قبلي مدينة ساحل سليم ووجود مصابين.

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارتين ملاكي وأسفر الحادث عن اصابة كلا من " أحمد إسماعيل حمدان "، و " إسراء محمود " وجرى نقلهما الى مستشفى ساحل سليم المركزي.



حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة.