مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق أسيوط - الفرافرة

لقي طفل مصرعه، وأصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، إثر حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي أسيوط - الفرافرة على بعد 10 كيلومترات من قرية دشلوط.

انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي أسيوط/ الفرافرة

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط،تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي أسيوط - الفرافرة على بعد 10 كيلومترات من قرية دشلوط ووجود مصابين.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص والمعاينة انقلاب سيارة ما أسفر الحادث عن مصرع “احمد علي جامع” 8 أعوام، وإصابة جامع محمد علي 58 عامًا، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسري ، و محمود جامع محمد علي 40 عامًا ، اشتباه كسر بالضلوع ، و علي جامع محمد 35 عامًا اشتباه كسر بالفقرات محمد محمود جامع محمد 10 عامًا كدمات وسحجات متفرقه بالجسم وانس علي جامع محمد ، عامين بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم .

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ديروط المركزي.