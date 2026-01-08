الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

ارتفعت أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الخميس 8 يناير 2026 بعد انخفاضات دامت لشهور نتيجة زيادة الانتاجية إلا أنها عادت للارتفاع بسبب موسم الأعياد ، كما ارتفعت أسعار الكتاكيت وقفزت لسعر 35 جنيهًا بعدما كان سعرها 12 جنيهًا ، مما أثار دهشة الجميع.



ويقدم موقع "صدي البلد" خدمات لمتابعيها يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتى شهدت ارتفاعا بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة على الرغم من توفير خامات الأعلاف وظهور دورات جديدة .

أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة إلى الصعود ووصل سعر الكيلو إلي 75 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 58 جنيها منذ أسابيع ، أى ارتفعت 17 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 86 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 63 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 77 جنيها.



كما ارتفعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 85 جنيه بعدما كان سعرها 65 جنيهات وتصل للمستهلك 100 جنيه.

كذلك ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 110 جنيهًا بعدما سجلت 94 جنيها أمس ، أى ارتفعت 16 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.



كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 180 لـ 200 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 80 ل 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 60 و 70 جنيها.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما ارتفعت سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو130 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.





ليس لها مبرر

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن زيادة أسعار الكتاكيت ليس لها مبرر واضح في الفترة الحالية.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع السوق بشكل دائم وتتدخل لحماية المستهلكين، مشيرة إلى أن الدور الأساسي للاتحاد العام لمنتجي الدواجن هو التنسيق والحفاظ على توازن الأسعار.

وقالت الوزارة في بيان لها إن اللجوء للاستيراد يتم في أضيق الحدود كأداة لضبط السوق، في ضوء دعم الدولة للصناعة الوطنية، عبر توفير كافة التشريعات والتسهيلات التي تمكنها من التوسع وزيادة الإنتاج.

وأشارت وزارة الزراعة أنه من المقبول زيادة الأسعار بقدر مقبول في المواسم والاعياد لزيادة الطلب، وكذلك خلال الفترات شديدة البرودة لزيادة تكاليف تدفئة القطعان.

وأشارت الوزارة إلى تزايد الإنتاج المحلي من الفراخ البيضاء وبيض المائده خلال عام 2025 بنسبة 14% عن العام الماضي، وتزايد الانتاج من الدجاج البلدى المحلي في عام 2025 بنسبة 12.5%.

واضافت أن زيادة الانتاج جاءت نتيجة الجهود التي تبذلها الدوله بتوفير كافة اوجه الدعم اللوجستي والفنى والمالي لمربي الدواجن سواء كان من صغار المربين او كبار المنتجين للتوسع في الانتاج وزياده الطاقه الانتاجية، فضلا عن توفير مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبه وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الصناعه بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وتؤكد وزارة الزراعة حرصها الدائم على توضيح كافة المعلومات أولًا لمنع أي لغط أو سوء فهم.

