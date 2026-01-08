قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجزار وفيصل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقتين جديدتين
نعمل وسط ظروف صعبة.. معتمد جمال يعلق على تولي مهمة تدريب الزمالك
الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير
موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم
بدعوى عدم خدمة مصالح أمريكا.. ترامب يأمر بالانسحاب من 66 منظمة دولية
وزير الطاقة الأمريكي: جميع عائدات فنزويلا النفطية تخضع لسيطرة الولايات المتحدة
استعد لـ رمضان من الآن.. 4 عبادات أجرها مثل ثواب قيام الليل داوم عليها
الرقابة المالية: 140 مليار جنيه تمويلات لنشاط التأجير التمويلي في 10 أشهر
سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏
اشتباكات في مينيابوليس بعد حادث إطلاق نار مرتبط بوكالة الهجرة الأمريكية
باتريس لومومبا .. مشجع الكونغو يجسد رمز الحرية في مدرجات إفريقيا
80 غرزة في وجهها.. سيدة تكشف تفاصيل تعدي زوجها المدمن عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

ارتفعت أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الخميس  8 يناير 2026 بعد انخفاضات دامت لشهور نتيجة زيادة الانتاجية إلا أنها عادت للارتفاع بسبب موسم الأعياد ، كما ارتفعت أسعار الكتاكيت وقفزت لسعر 35 جنيهًا بعدما كان سعرها 12 جنيهًا ، مما أثار دهشة الجميع.
 

ويقدم موقع "صدي البلد" خدمات لمتابعيها يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتى شهدت ارتفاعا بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة على الرغم من  توفير خامات الأعلاف وظهور دورات جديدة .

أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  إلى الصعود ووصل سعر الكيلو إلي 75 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 58 جنيها منذ أسابيع  ، أى ارتفعت 17  جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 86 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 63 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 77 جنيها.
 

كما ارتفعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 85 جنيه بعدما كان سعرها 65 جنيهات  وتصل للمستهلك 100  جنيه.

كذلك ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 110 جنيهًا بعدما سجلت 94 جنيها أمس ، أى ارتفعت 16 جنيها وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.
 

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  180 لـ 200 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 80 ل 90  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 60 و 70 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض 

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما ارتفعت  سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو130   جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.
 


ليس لها مبرر

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن زيادة أسعار الكتاكيت ليس لها مبرر واضح في الفترة الحالية. 

وأوضحت الوزارة أنها تتابع السوق بشكل دائم وتتدخل لحماية المستهلكين، مشيرة إلى أن الدور الأساسي للاتحاد العام لمنتجي الدواجن هو التنسيق والحفاظ على توازن الأسعار.

وقالت الوزارة في بيان لها إن اللجوء للاستيراد يتم في أضيق الحدود كأداة لضبط السوق، في ضوء دعم الدولة للصناعة الوطنية، عبر توفير كافة التشريعات والتسهيلات التي تمكنها من التوسع وزيادة الإنتاج.

وأشارت وزارة الزراعة أنه من المقبول زيادة الأسعار بقدر مقبول في المواسم والاعياد لزيادة الطلب، وكذلك خلال الفترات شديدة البرودة لزيادة تكاليف تدفئة القطعان.

وأشارت الوزارة إلى  تزايد الإنتاج المحلي من الفراخ البيضاء وبيض المائده خلال عام 2025 بنسبة 14% عن العام الماضي، وتزايد الانتاج من الدجاج البلدى المحلي في عام 2025  بنسبة 12.5%.

واضافت أن زيادة الانتاج جاءت نتيجة الجهود التي تبذلها الدوله بتوفير كافة اوجه الدعم اللوجستي والفنى والمالي لمربي الدواجن سواء كان من صغار المربين او كبار المنتجين للتوسع في الانتاج وزياده الطاقه الانتاجية، فضلا عن توفير مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبه وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الصناعه بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وتؤكد وزارة الزراعة حرصها الدائم على توضيح كافة المعلومات أولًا لمنع أي لغط أو سوء فهم.
 

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم الفراخ البانيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

نجوي إبراهيم

ليس حادث سير.. نجوي إبراهيم تكشف تطورات حالتها الصحيةl خاص

ترشيحاتنا

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: الاحتفال بميلاد السيد المسيح تجديد للوعي بنور نبي من أنبياء الله

الصلاة

هل تصح صلاة المغرب قضاء بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء

أمين الإفتاء: أرباح الودائع البنكية حلال ويجوز للإنسان الانتفاع بها

بالصور

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏

جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014

بالجلد الأسود.. نادية الجندي تخطف الأنظار في إطلالة شبابية

نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية
نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية
نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية

جومانا مراد تثير الجدل في آخر جلسة تصوير خضعت لها

جومانا مراد تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير خضعت لها
جومانا مراد تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير خضعت لها
جومانا مراد تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير خضعت لها

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات فورد فوكس موديل 2017

فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏

فيديو

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد