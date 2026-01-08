بعد ارتفاعها.. موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق |كم يصل سعر الكيلو؟

تشهد أسعار الدواجن حالة من الجدل الواسع داخل الأسواق، عقب الارتفاعات الأخيرة التي أثقلت كاهل المواطنين، وسط تساؤلات متزايدة حول أسباب هذه الزيادة وموعد تراجعها.



وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الدواجن غير مبررة، مشيرًا إلى وجود مضاربات واضحة في السوق، خاصة على الكتاكيت، انعكست بشكل مباشر على أسعار البيع للمستهلك.

جهود الدولة لضبط الأسعار

وأوضح"فاروق" خلال تصريحات له ، أنه جرى عقد العديد من الاجتماعات خلال الفترة الماضية مع منتجي الدواجن ورئيس اتحاد منتجي الدواجن، وبمشاركة جهاز مستقبل مصر ووزارة التموين، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بأسعار عادلة، بل وتمت المطالبة بالحصول على جزء من الإنتاج المتاح لدى كبار المنتجين لضبط السوق.



وأشار" وزير الزراعة " إلى أن أسعار الدواجن شهدت خلال الأشهر الماضية انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع سعر الكيلو في المزرعة إلى نحو 60 جنيهًا، وهو ما تسبب في خسائر لبعض المنتجين، مؤكدًا أن السوق يخضع في الأساس لآلية العرض والطلب، لكن في إطار حدود منطقية ومعقولة.

تراجع سعر الدواجن

وأضاف أن أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية كانت تتراوح بين 85 و88 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بينما سجلت في نفس الفترة من العام الماضي ما بين 105 و108 جنيهات، ما يعكس تراجعًا فعليًا في الأسعار على أساس سنوي.



وتابع أن تقليل استيراد الدواجن المجمدة لم يكن له التأثير الكبير الذي كان متوقعًا، خاصة أن الاستهلاك المحلي يعتمد بشكل أساسي على الدواجن الحية، لافتًا إلى أن المخزون في السوق يكفي عادة ليومين فقط من الاستهلاك.

دور وزارة الزراعة فى حال حدوث ارتفاعات جديدة

.

وأكد أنه في حال حدوث ارتفاعات جديدة وغير مبررة، ستتدخل الدولة مرة أخرى من خلال فتح باب الاستيراد لضبط الأسعار وتهدئة السوق، موضحًا أن هناك اجتماعات دورية مع اتحاد منتجي الدواجن للاتفاق على سعر استرشادي يحقق التوازن بين المنتج والمستهلك.

كما أرجع جانبًا من الارتفاع الحالي إلى زيادة تكلفة الإنتاج خلال فصل الشتاء، فضلًا عن خروج بعض صغار المنتجين، خاصة أصحاب المزارع المفتوحة، من دورة التربية الشتوية لطول مدتها وارتفاع تكلفتها، وهو ما أدى إلى حالة من التذبذب المؤقت في الأسعار.



ولفت إلي أن الأسعار مرشحة للتراجع خلال الفترة المقبلة، مع عودة التوازن بين العرض والطلب، مشددًا على أن السوق مفتوح وتحت السيطرة، وأن الدولة قادرة على التدخل في أي وقت لحماية المستهلك، مع دعمها الكامل للصناعة الوطنية والإنتاج المحلي.

وعلى سياق آخر ، أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن تخضع لآلية العرض والطلب ، موضحًا أن أسعار الدواجن حاليا أسعار عادلة حيث السعر العادل يتراوح من 75 ل 80 جنيهًا، ليصل للمستهلك ب 85 جنيهًا، معلقا:" أكتر من كده هيبقي سعر غير عادل" .

موعد انخفاض أسعار الدواجن

وأضاف "الزيني " خلال تصريحات لـ "صدى البلد " أن أسعار الدواجن حاليا تشهد ارتفاعا ملحوظا نتيجة زيادة الإقبال بالتزامن مع الأعياد والمناسبات، منوقعا انخفاضها خلال الأسابيع المقبلة ليعود السعر مرة أخري إلي 70 و75 جنيهًا بالمزرعة، ومع دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك بنسبة 30% تعود للزيادة مرة أخرى.



وناشد "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضمان عدم إرتفاع الأسعار بشكل غير مبرر ، موضحًا أن زيادة المعروض هي الضمان الوحيد لعدم الوصول إلى ارتفاعات في الأسعار، مؤكدا ان تحديد الأسعار يكون بناء على تكلفة الإنتاج الحالية.