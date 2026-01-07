قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

مع اقتراب شهر رمضان المبارك وارتفاع المخاوف من زيادة أسعار السلع الأساسية، بدأ البعض يتساءل: "هل تصل أسعار الدواجن إلى 100 جنيه في رمضان؟"، وسط متابعة دقيقة من المنتجين والجهات الرقابية لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين في الشهر الكريم.

وفي مداخلة هامة، وجه الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، رسائل طمأنة وتحذير في الوقت نفسه، موضحاً العوامل التي تتحكم في بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة، وكيفية السيطرة على الأسعار قبل ذروة الاستهلاك في الشهر الكريم.

حقيقة رقم الـ 100 جنيه

وكشف الزيني عن رؤية الاتحاد لمستقبل الأسعار، مشيراً إلى أن زيادة المعروض هي الضمان الوحيد لعدم الوصول إلى أرقام قياسية.

وقال إن توقع وصول سعر الدواجن إلى 100 جنيه غير واقعي في ضوء تكلفة الإنتاج الحالية، مؤكدًا أن السوق تتمتع بعوامل توازن تساعد في استقرار الأسعار.

توافر الأعلاف والكتاكيت واستقرار الإنتاج

وأضاف نائب رئيس الاتحاد أن استقرار الأسعار مرتبط بشكل مباشر بتوافر مستلزمات الإنتاج مثل الأعلاف والكتاكيت، مؤكدًا أن الدورة الإنتاجية عادت للعمل بشكل أفضل، ما سيساهم في توازن السوق ووفرة المنتج في جميع المحافظات.

زيادة الطلب في رمضان

وأشار الزيني إلى أن شهر رمضان يشهد زيادة في استهلاك الدواجن بنسبة تتراوح بين 30% و35%، وهو ما يتطلب استعداداً خاصاً من المنتجين والجهات الرقابية لضمان عدم حدوث أي قفزات غير مبررة في الأسعار.

مناشدة للمربين بالاستمرار في الإنتاج

ووجه الزيني رسالة للمربين بضرورة استمرار الإنتاج بشكل مستمر ومنتظم، مشدداً على أن الدولة والاتحاد يعملان على تذليل العقبات لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل البروتين الأرخص للمواطن.

تأكيد على الرقابة وحماية المستهلك

من جانبه، شدد الإعلامي أحمد سالم على أهمية الرقابة الصارمة على الأسواق لمنع أي تلاعب أو مغالاة في الأسعار، مؤكدًا أن توفير الدواجن بأسعار عادلة يمثل قضية أمن غذائي وطنية لا تقبل التهاون، خاصة مع قدوم موسم الطلب المرتفع في رمضان.