قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كواليس غضب حسام حسن من جماهير المغرب وأسباب تصريحات زيزو بعد لقاء بنين
الرئيس الإيراني للشعب: تطلبون المزيد من المال.. فمن أين نأتي به؟
تقلبات في أداء الدولار مع ترقب التطورات الجيوسياسية وضعف البيانات الأمريكية
3 مارس أولى جلسات محاكمة عصام صاصا لسرقة لحن أغنية لـ شيرين عبد الوهاب
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
51 مليار جنيه أرباحًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات الأجانب
تبدأ 10 يناير .. ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم
إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات في أوروبا لسبب مثير
رئيس النواب الأمريكي يخالف رأي ترامب في الانتخابات .. لسنا قوة احتلال لفنزويلا
الدواء : نسبة إنجاز تتجاوز 99.25 % في الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الفراخ بـ76 جنيهًا للكيلو.. رئيس شعبة الدواجن يكشف مستقبل السوق في 2026

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الدواجن ، خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين، حول أسباب هذه الزيادة ومدى ارتباطها بتكلفة الإنتاج وحجم المعروض في الأسواق.

 وفي هذا الإطار، كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة وعضو اتحاد منتجي الدواجن، عن الأسباب الحقيقية وراء تحركات الأسعار، مؤكدًا أن صناعة الدواجن في مصر لا تزال من أقوى الصناعات الغذائية وتحقق معدلات اكتفاء ذاتي مرتفعة.

أسعار متدنية تسببت في خسائر للمنتجين

وأوضح سامح السيد، أن أسعار الدواجن كانت متدنية بشكل كبير قبل نحو خمسة أشهر، وهو ما أدى إلى تكبد عدد كبير من المنتجين خسائر فادحة، نتيجة البيع بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج.

 وأكد أن استمرار أي صناعة يتطلب تحقيق هامش ربح عادل للمنتج، خاصة أن منتجي الدواجن هم مواطنون مصريون يسعون إلى الاستمرار في العمل وتوفير سلعة أساسية للمواطنين.

صناعة قوية وفائض إنتاج بنسبة 25%

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، خلال لقائه على قناة «صدى البلد»، أن صناعة الدواجن تُعد من أقوى الصناعات في مصر، لافتًا إلى أن السوق يحقق فائض إنتاج يصل إلى نحو 25%، إلى جانب وجود اكتفاء ذاتي كامل من الدواجن وبيض المائدة، وهو ما يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية.

سوء تقدير أدى إلى تقلبات الأسعار

وأشار السيد إلى أن بعض أصحاب المزارع أخطأوا في تقدير الموقف خلال الفترات الماضية، فعقب ملاحظة ارتفاع الأسعار، تم التوسع في زيادة الإنتاج بشكل كبير، ما أدى لاحقًا إلى حدوث تخمة في المعروض وانخفاض الأسعار مرة أخرى، قبل أن تعود للارتفاع مع تراجع بعض المربين عن الاستمرار في الإنتاج.

ارتباط وثيق بسعر الصرف

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن صناعة الدواجن مرتبطة بشكل مباشر بسعر الصرف، موضحًا أن نحو 95% من مدخلات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج، وعلى رأسها الأعلاف والخامات الأساسية، وهو ما يجعل أي تغير في سعر العملة أو تكاليف الاستيراد ينعكس سريعًا على الأسعار داخل السوق المحلية.

استقرار أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

وعلى صعيد الأسعار، ووفقًا لأحدث بيانات بورصة الدواجن، استقرت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية ومنافذ البيع، اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، عند المستويات نفسها المسجلة خلال التعاملات الأخيرة.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن نحو 76 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك داخل محال التجزئة عند حدود 88 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع نحو 110 جنيهات، في حين دارت أسعار البيع للمستهلك داخل الأسواق حول مستوى 120 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو

وتداولت أسعار الفراخ الساسو داخل الأسواق المحلية عند مستويات متقاربة، حيث سجل سعر الكيلو في سوق الجملة نحو 92 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع للمستهلك في محال التجزئة حوالي 102 جنيه للكيلو.

توقعات السوق خلال الفترة المقبلة

واختتم سامح السيد تصريحاته بالتأكيد على أن السوق يشهد حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب، متوقعًا استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة حال استمرار توافر مدخلات الإنتاج واستقرار سعر الصرف، مع ضرورة دعم صغار المربين للحفاظ على استدامة هذه الصناعة الحيوية.

ارتفاع أسعار الدواجن الدواجن اليوم الدواجن في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

حسام حسن

ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم

ترشيحاتنا

إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب

إيلاريا حارص خلال استلام كارنيه عضويتها : العمل النيابي واجب وطني

أحمد علاء يتسلم كارنيه عضوية النواب

أحمد علاء يتسلم كارنيه عضوية مجلس النواب في العاصمة الجديدة

محمد زين الدين، عضو مجلس النواب

زين الدين: نستهدف في الدورة البرلمانية الجديدة تبني قضايا البعد الاجتماعي

بالصور

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

المزيد