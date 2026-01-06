الفراخ بـ76 جنيهًا للكيلو.. رئيس شعبة الدواجن يكشف مستقبل السوق في 2026

شهدت أسعار الدواجن ، خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين، حول أسباب هذه الزيادة ومدى ارتباطها بتكلفة الإنتاج وحجم المعروض في الأسواق.

وفي هذا الإطار، كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة وعضو اتحاد منتجي الدواجن، عن الأسباب الحقيقية وراء تحركات الأسعار، مؤكدًا أن صناعة الدواجن في مصر لا تزال من أقوى الصناعات الغذائية وتحقق معدلات اكتفاء ذاتي مرتفعة.

أسعار متدنية تسببت في خسائر للمنتجين

وأوضح سامح السيد، أن أسعار الدواجن كانت متدنية بشكل كبير قبل نحو خمسة أشهر، وهو ما أدى إلى تكبد عدد كبير من المنتجين خسائر فادحة، نتيجة البيع بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج.

وأكد أن استمرار أي صناعة يتطلب تحقيق هامش ربح عادل للمنتج، خاصة أن منتجي الدواجن هم مواطنون مصريون يسعون إلى الاستمرار في العمل وتوفير سلعة أساسية للمواطنين.

صناعة قوية وفائض إنتاج بنسبة 25%

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، خلال لقائه على قناة «صدى البلد»، أن صناعة الدواجن تُعد من أقوى الصناعات في مصر، لافتًا إلى أن السوق يحقق فائض إنتاج يصل إلى نحو 25%، إلى جانب وجود اكتفاء ذاتي كامل من الدواجن وبيض المائدة، وهو ما يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية.

سوء تقدير أدى إلى تقلبات الأسعار

وأشار السيد إلى أن بعض أصحاب المزارع أخطأوا في تقدير الموقف خلال الفترات الماضية، فعقب ملاحظة ارتفاع الأسعار، تم التوسع في زيادة الإنتاج بشكل كبير، ما أدى لاحقًا إلى حدوث تخمة في المعروض وانخفاض الأسعار مرة أخرى، قبل أن تعود للارتفاع مع تراجع بعض المربين عن الاستمرار في الإنتاج.

ارتباط وثيق بسعر الصرف

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن صناعة الدواجن مرتبطة بشكل مباشر بسعر الصرف، موضحًا أن نحو 95% من مدخلات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج، وعلى رأسها الأعلاف والخامات الأساسية، وهو ما يجعل أي تغير في سعر العملة أو تكاليف الاستيراد ينعكس سريعًا على الأسعار داخل السوق المحلية.

استقرار أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

وعلى صعيد الأسعار، ووفقًا لأحدث بيانات بورصة الدواجن، استقرت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية ومنافذ البيع، اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، عند المستويات نفسها المسجلة خلال التعاملات الأخيرة.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن نحو 76 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك داخل محال التجزئة عند حدود 88 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع نحو 110 جنيهات، في حين دارت أسعار البيع للمستهلك داخل الأسواق حول مستوى 120 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو

وتداولت أسعار الفراخ الساسو داخل الأسواق المحلية عند مستويات متقاربة، حيث سجل سعر الكيلو في سوق الجملة نحو 92 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع للمستهلك في محال التجزئة حوالي 102 جنيه للكيلو.

توقعات السوق خلال الفترة المقبلة

واختتم سامح السيد تصريحاته بالتأكيد على أن السوق يشهد حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب، متوقعًا استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة حال استمرار توافر مدخلات الإنتاج واستقرار سعر الصرف، مع ضرورة دعم صغار المربين للحفاظ على استدامة هذه الصناعة الحيوية.