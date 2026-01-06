إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات في أوروبا لسبب مثير

تسبب تساقط الثلوج في تعطيل حركة المرور البرية والجوية والسكك الحديدية في جميع أنحاء أوروبا.

ونصحت العديد من الدول مواطنيها بالبقاء في منازلهم وتأجيل السفر.



وذكرت وكالة يورونيوز الاخبارية الاوروبية أنه في منطقة إيل دو فرانس، تسبب تساقط الثلوج في ازدحام مروري قياسي علي مسافة بلغت 1018,9 كيلومترا. كما تشير التقارير إلى تأخيرات كبيرة في المطارات ومحطات القطارات.



وعلى بعد مئات الكيلومترات شرقا، تعاني رومانيا من مشاكل مماثلة. فقد أبلغت حوالي مئة بلدية في جنوب رومانيا عن انقطاع التيار الكهربائي بسبب تساقط الثلوج. وتأثر ما لا يقل عن 23 ألف أسرة. وتحث السلطات الجميع على البقاء في منازلهم. وقد علقت العديد من السيارات في الثلوج، لا سيما في المناطق الجبلية، حيث تهب رياح قوية وتساقط نصف متر من الثلج في غضون ساعات قليلة خلال الأيام القليلة الماضية.



وفي صربيا تحديدا مطار بلجراد، ألغيت العديد من الرحلات الجوية بسبب الثلوج والبرد القارس. وحذرت السلطات من أن تساقط الثلوج والبرد في وسط البلاد سيصعب حركة السفر وقد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام القادمة.



وفي كرواتيا، يعيق الجليد على الساحل وتساقط الثلوج الكثيف في المناطق الداخلية حركة المرور على الطرق الفرعية. وتجري عمليات إزالة الثلوج من الطرق السريعة باستمرار. وفي منطقة دالماسيا، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة تهدد العديد من المدن بفيضانات مفاجئة.



كما تعطلت حركة القطارات والطائرات في أوروبا الغربية. ففي هولندا، نصحت السلطات المسافرين بالتحقق من مواعيد الرحلات قبل المغادرة، حيث تأخرت أو ألغيت العديد من الرحلات الجوية في مطار أمستردام الدولي وعلى العديد من خطوط السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد بسبب العواصف الثلجية.