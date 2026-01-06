قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كواليس غضب حسام حسن من جماهير المغرب وأسباب تصريحات زيزو بعد لقاء بنين
الرئيس الإيراني للشعب: تطلبون المزيد من المال.. فمن أين نأتي به؟
تقلبات في أداء الدولار مع ترقب التطورات الجيوسياسية وضعف البيانات الأمريكية
3 مارس أولى جلسات محاكمة عصام صاصا لسرقة لحن أغنية لـ شيرين عبد الوهاب
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
51 مليار جنيه أرباحًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات الأجانب
تبدأ 10 يناير .. ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم
إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات في أوروبا لسبب مثير
رئيس النواب الأمريكي يخالف رأي ترامب في الانتخابات .. لسنا قوة احتلال لفنزويلا
الدواء : نسبة إنجاز تتجاوز 99.25 % في الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين
أ ش أ

تسبب تساقط الثلوج في تعطيل حركة المرور البرية والجوية والسكك الحديدية في جميع أنحاء أوروبا. 

ونصحت العديد من الدول مواطنيها بالبقاء في منازلهم وتأجيل السفر.


وذكرت وكالة يورونيوز الاخبارية الاوروبية أنه في منطقة إيل دو فرانس، تسبب تساقط الثلوج في ازدحام مروري قياسي علي مسافة بلغت 1018,9 كيلومترا. كما تشير التقارير إلى تأخيرات كبيرة في المطارات ومحطات القطارات.


وعلى بعد مئات الكيلومترات شرقا، تعاني رومانيا من مشاكل مماثلة. فقد أبلغت حوالي مئة بلدية في جنوب رومانيا عن انقطاع التيار الكهربائي بسبب تساقط الثلوج. وتأثر ما لا يقل عن 23 ألف أسرة. وتحث السلطات الجميع على البقاء في منازلهم. وقد علقت العديد من السيارات في الثلوج، لا سيما في المناطق الجبلية، حيث تهب رياح قوية وتساقط نصف متر من الثلج في غضون ساعات قليلة خلال الأيام القليلة الماضية.


وفي صربيا تحديدا مطار بلجراد، ألغيت العديد من الرحلات الجوية بسبب الثلوج والبرد القارس. وحذرت السلطات من أن تساقط الثلوج والبرد في وسط البلاد سيصعب حركة السفر وقد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام القادمة.


وفي كرواتيا، يعيق الجليد على الساحل وتساقط الثلوج الكثيف في المناطق الداخلية حركة المرور على الطرق الفرعية. وتجري عمليات إزالة الثلوج من الطرق السريعة باستمرار. وفي منطقة دالماسيا، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة تهدد العديد من المدن بفيضانات مفاجئة.


كما تعطلت حركة القطارات والطائرات في أوروبا الغربية. ففي هولندا، نصحت السلطات المسافرين بالتحقق من مواعيد الرحلات قبل المغادرة، حيث تأخرت أو ألغيت العديد من الرحلات الجوية في مطار أمستردام الدولي وعلى العديد من خطوط السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد بسبب العواصف الثلجية.

