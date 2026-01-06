قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقلبات في أداء الدولار مع ترقب التطورات الجيوسياسية وضعف البيانات الأمريكية
3 مارس أولى جلسات محاكمة عصام صاصا لسرقة لحن أغنية لـ شيرين عبد الوهاب
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
كواليس سوء فهم تصرف حسام حسن وتصريح زيزو مع جماهير المغرب بعد هدف صلاح في شباك بنين
51 مليار جنيه أرباحًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات الأجانب
تبدأ 10 يناير .. ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم
إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات في أوروبا لسبب مثير
رئيس النواب الأمريكي يخالف رأي ترامب في الانتخابات .. لسنا قوة احتلال لفنزويلا
الدواء : نسبة إنجاز تتجاوز 99.25 % في الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين
مجدي الحسيني يكشف تطورات حالته الصحية.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الدواجن ترتفع والشعبة توضح السبب.. فيديو

الدواجن
الدواجن
البهى عمرو

تشهد أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية بعض الارتفاعات، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يسأل عن مدى استمرار هذه الارتفاعات حتى شهر رمضان المبارك، أم أن هذه الارتفاعات ستكون مؤقتة لبعض الأيام ثم تعود الانخفاضات؟

وكشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة وعضو اتحاد منتجي الدواجن، أسباب ارتفاع أسعار الدواجن، موضحًا أن الأسعار كانت متدنية قبل نحو 4 أشهر.

صناعة الدواجن من أقوى الصناعات

الدواجن


وقال سامح السيد، خلال لقائه مع الإعلاميتين نهاد سمير وعبيدة أمير، مقدمتي برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن صناعة الدواجن من أقوى الصناعات، وتم تحقيق فائض 25%.

وأكد أن المنتجين تعرضوا لخسائر بسبب البيع بسعر أقل من التكلفة، موضحا أن المنتج مواطن مصري ولا بد أن يربح كي يستمر في الإنتاج، مشيرا إلى أن هناك اكتفاءً ذاتيا من البيض والدواجن في مصر.

دواجن ارشيفيه

وأضاف أن أصحاب المزارع حسبوا الموضوع بشكل خاطئ، لأنهم عندما لاحظوا ارتفاع الأسعار زودوا الإنتاج، وهو ما أدى لانخفاض الأسعار، موضحا أن صناعة الدواجن مرتبطة بسعر الصرف لأن 95% من مدخلاتها يتم استيرادها من الخارج.

ولفت إلى أن الزيادة في الإنتاج كانت وراء خفض الأسعار في الفترة الماضية، لكن خلال الأيام الأخيرة بدأت الأسعار يتم ضبطها حتى لا تحدث خسائر للمنتجين.

وأشار إلى أن أسعار مدخلات الإنتاج يكون لها تأثير على الأسعار، وأن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن، والبيض، وأن هناك تصديرا لبعض الدول العربية.

وأوضح أن مصر لديها القدرة على منافسة البرازيل في صناعة الدواجن، وأن مصر تمتلك الإمكانيات، وأن وزارة الزراعة تعمل على ضم مستثمرين في القطاع.

فيما أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن شهر رمضان يشهد زيادة في الاستهلاك من المواطنين، مشيرا إلى أن نسبة الاستهلاك تصل إلى 30%، لذا لا بد أن يكون هناك رقابة على الأسواق لضمان عدم ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.

وقال ثروت الزيني إن زيادة المعروض هي الضمان الوحيد لعدم الوصول إلى ارتفاعات في الأسعار، مؤكدا أن تحديد الأسعار يكون بناءً على تكلفة الإنتاج الحالية.

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن استقرار الأسعار مرتبط بشكل عضوي بتوافر مستلزمات الإنتاج بشكل مستدام.

أسعار الدواجن الدواجن شعبة الدواجن اتحاد منتجي الدواجن منتجي الدواجن شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

حسام حسن

ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى وأحكام.. هل كثرة الابتلاء دلالة على غضب الله؟ هل تبطل صلاة المرأة إذا رآها رجل غريب؟ هل يأثم من يؤذّن للصلاة ولا يترك عمله؟

دار الإفتاء

هل يجوز أداء ركعتي تحية المسجد قبل أذان المغرب بدقائق أم وقت الكراهة يمنع ذلك؟

الدكتور محمد الثويني مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

في ذكرى ميلاد شيخ الأزهر الـ80.. الضويني: ثمانون عامًا من العطاء..الإمام الطيب كما عرفتُه عن قُربٍ

بالصور

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

المزيد