أسعار الدواجن ترتفع والشعبة توضح السبب.. فيديو

تشهد أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية بعض الارتفاعات، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يسأل عن مدى استمرار هذه الارتفاعات حتى شهر رمضان المبارك، أم أن هذه الارتفاعات ستكون مؤقتة لبعض الأيام ثم تعود الانخفاضات؟

وكشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة وعضو اتحاد منتجي الدواجن، أسباب ارتفاع أسعار الدواجن، موضحًا أن الأسعار كانت متدنية قبل نحو 4 أشهر.

صناعة الدواجن من أقوى الصناعات



وقال سامح السيد، خلال لقائه مع الإعلاميتين نهاد سمير وعبيدة أمير، مقدمتي برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن صناعة الدواجن من أقوى الصناعات، وتم تحقيق فائض 25%.

وأكد أن المنتجين تعرضوا لخسائر بسبب البيع بسعر أقل من التكلفة، موضحا أن المنتج مواطن مصري ولا بد أن يربح كي يستمر في الإنتاج، مشيرا إلى أن هناك اكتفاءً ذاتيا من البيض والدواجن في مصر.

وأضاف أن أصحاب المزارع حسبوا الموضوع بشكل خاطئ، لأنهم عندما لاحظوا ارتفاع الأسعار زودوا الإنتاج، وهو ما أدى لانخفاض الأسعار، موضحا أن صناعة الدواجن مرتبطة بسعر الصرف لأن 95% من مدخلاتها يتم استيرادها من الخارج.

ولفت إلى أن الزيادة في الإنتاج كانت وراء خفض الأسعار في الفترة الماضية، لكن خلال الأيام الأخيرة بدأت الأسعار يتم ضبطها حتى لا تحدث خسائر للمنتجين.

وأشار إلى أن أسعار مدخلات الإنتاج يكون لها تأثير على الأسعار، وأن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن، والبيض، وأن هناك تصديرا لبعض الدول العربية.

وأوضح أن مصر لديها القدرة على منافسة البرازيل في صناعة الدواجن، وأن مصر تمتلك الإمكانيات، وأن وزارة الزراعة تعمل على ضم مستثمرين في القطاع.

فيما أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن شهر رمضان يشهد زيادة في الاستهلاك من المواطنين، مشيرا إلى أن نسبة الاستهلاك تصل إلى 30%، لذا لا بد أن يكون هناك رقابة على الأسواق لضمان عدم ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.

وقال ثروت الزيني إن زيادة المعروض هي الضمان الوحيد لعدم الوصول إلى ارتفاعات في الأسعار، مؤكدا أن تحديد الأسعار يكون بناءً على تكلفة الإنتاج الحالية.

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن استقرار الأسعار مرتبط بشكل عضوي بتوافر مستلزمات الإنتاج بشكل مستدام.