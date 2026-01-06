قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التنمية المحلية تستعد لعيد الميلاد بإجراءات مكثفة لتسهيل الخدمات للمواطنين
قبيل اجتماع هام.. إسرائيل تشن غارات على مواقع عدة في لبنان
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة اليمن خلال لقائه المبعوث الأممي
في أجواء روحية.. البابا تواضروس يترأس اليوم قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية
منصة إقليمية وحضور عالمي.. بنك المعرفة المصري يعزز وجود مصر في مجلات Q1 وQ2 خلال 2025
بمشاركة 60 مستشارًا.. ختام المبادرة الوطنية للذكاء الاصطناعي بالنيابة الإدارية
أندونيسيا .. مصرع 14 شخصا جراء فيضانات مفاجئة بـ نورث سولاويسي
عقوبة تنتظر حسام حسن بسبب مباراة بنين.. ما القصة؟
رئيس شعبة الدواجن يكشف أسباب الارتفاع الأخير في الأسعار
الزراعة تبدأ تعقيم وتحصين الكلاب بمنطقة عين شمس
شعبة الدواجن: لدينا فائض يقدر بـ 25 % ونصدر للخارج
البابا تواضروس يهنئ أبناءه في المهجر بعيد الميلاد المجيد برسالة مترجمة إلى 26 لغة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة وعضو اتحاد منتجي الدواجن، أسباب غلاء أسعار الدواجن، موضحًا أن الأسعار كانت متدنية قبل نحو 4 أشهر. 


وقال السيد، خلال لقائه مع الإعلاميتين نهاد سمير وعبيدة أمير، مقدمتي برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن صناعة الدواجن من أقوى الصناعات، وتم تحقيق فائض 25%.

وأكد أن المنتجين تعرضوا لخسائر بسبب البيع بسعر أقل من التكلفة، موضحا أن المنتج مواطن مصري ولا بد أن يربح كي يستمر في الإنتاج، مشيرا إلى أن هناك اكتفاءً ذاتيا من البيض والدواجن في مصر.

وأضاف أن أصحاب المزارع حسبوا الموضوع بشكل خاطئ، لأنهم عندما لاحظوا ارتفاع الأسعار زودوا الإنتاج، وهو ما أدى لانخفاض الأسعار، موضحا أن صناعة الدواجن مرتبطة بسعر الصرف لأن 95% من مدخلاتها يتم استيرادها من الخارج.
 

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

مش مصرية.. حالات اختناق بين الركاب على متن طائرة قادمة من دبي| ما القصة؟

تعيينات رئاسية وقرار جمهوري بشأن الانعقاد.. إجراءات دستورية لبدء مجلس النواب 2026 لمهامه

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

عمرها ما فتشت وراه.. زواج غير معلن يضع لقاء الخميسي أمام السوشيال

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 في مصر.. كم سعر عيار 21

4 مشاهد من لقاء نيجيريا وموزمبيق في أمم أفريقيا

الأهلي يصطدم بسموحة والزمالك يواجه الترسانة في الجولة الثالثة بدوري رجال الكرة الطائرة

فوز الأهلي والاتحاد والجزيرة.. تعرف على نتائج اليوم الأول من الجولة السادسة بدوري أليانز لرجال السلة

القهوة قبل الفطار.. أطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء.. عادة يومية تضر صحتك

بملابس شتوية.. أسما إبراهيم من رحلتها في جبال الألب الفرنسية

هجوم أمريكي على أمازون بسبب بيع سيارات معيبة تم استدعاؤها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

