رئيس شعبة الدواجن يكشف أسباب الارتفاع الأخير في الأسعار

كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة وعضو اتحاد منتجي الدواجن، أسباب غلاء أسعار الدواجن، موضحًا أن الأسعار كانت متدنية قبل نحو 4 أشهر.



وقال السيد، خلال لقائه مع الإعلاميتين نهاد سمير وعبيدة أمير، مقدمتي برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن صناعة الدواجن من أقوى الصناعات، وتم تحقيق فائض 25%.

وأكد أن المنتجين تعرضوا لخسائر بسبب البيع بسعر أقل من التكلفة، موضحا أن المنتج مواطن مصري ولا بد أن يربح كي يستمر في الإنتاج، مشيرا إلى أن هناك اكتفاءً ذاتيا من البيض والدواجن في مصر.

وأضاف أن أصحاب المزارع حسبوا الموضوع بشكل خاطئ، لأنهم عندما لاحظوا ارتفاع الأسعار زودوا الإنتاج، وهو ما أدى لانخفاض الأسعار، موضحا أن صناعة الدواجن مرتبطة بسعر الصرف لأن 95% من مدخلاتها يتم استيرادها من الخارج.

