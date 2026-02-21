رحلات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية لمساندة الأحمر ضد سموحة

ينظم النادي الأهلي رحلات مجانية لجماهيره إلى الإسكندرية يوم الإثنين الموافق 23 فبراير لمؤازرة الأهلي ضد سموحة في الجولة الـ19، ضمن منافسات الدوري المصري .

ويبدأ تجمع الجماهير فى تمام الساعة الثالثة ظهراً أمام بوابات فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد على أن يكون أخر تحرك للأتوبيسات الساعة الرابعة عصراً، وعلى كل مشجع ضرورة إصطحاب تذكرة المباراة فضلاً عن بطاقة "فان آى دي" الخاصة بة ، ويحظر إصطحاب أى أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير أو المنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.