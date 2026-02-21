قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا نريد لغة الحروب.. أحمد موسى: لا يستطيع أحد تهديد أمننا وحدودنا
شوط أول سلبي بين إنبي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
دوري المحترفين| يد الزمالك يهزم سموحة 30-27 ويواجه سبورتنج في الإسكندرية
غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري
كلام خطير .. أحمد موسى: أمريكا لم تصدر أي بيان بشأن تصريحات سفيرها بإسرائيل
أوريلي يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
يفصل بينهما خط .. قصة قريتين تفطران بموعدين مختلفين في رمضان
فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏
بعد سخريته منها.. إجراء قانوني من أسماء جلال ضد رامز جلال
أحمد موسى: تصريحات سفير أمريكا في إسرائيل عن الشرق الأوسط عكس خطة ترامب للسلام
تمويل حماس عبر جمعيات خيرية.. القضاء الفرنسي يحاكم 5 أشخاص
رحلات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية لمساندة الأحمر ضد سموحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تمويل حماس عبر جمعيات خيرية.. القضاء الفرنسي يحاكم 5 أشخاص

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

وجهت السلطات القضائية في فرنسا، اتهامات رسمية إلى 5 أشخاص، يشتبه في تورطهم بتحويل أموال إلى حركة حماس تحت غطاء “أنشطة إنسانية”؛ في تطور قضائي جديد، يسلط الضوء على تشديد الرقابة على تمويل الجمعيات العاملة في مناطق النزاع.

وأفادت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في بيان، اليوم السبت، بأن التحقيقات كشفت عن “تحويلات مالية مشبوهة” نُفِّذت عبر قنوات تابعة لجمعيتين مسجلتين في فرنسا، هما “أوماني تير” و"سوتيان أوماني تير"؛ بزعم تقديم مساعدات اجتماعية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات اللاجئين في لبنان.

تمويل الإرهاب

ووجهت السلطات القضائية في فرنسا، لهؤلاء الأشخاص، تهم “تمويل مشروع إرهابي” و”سوء الأمانة ضمن عصابة منظمة”، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها، في حال الإدانة، إلى السجن لسنوات طويلة وغرامات مالية كبيرة.

وقررت السلطات وضع المتهمين الخمسة تحت الرقابة القضائية؛ في انتظار استكمال التحقيقات.

وبحسب مصادر قضائية، فإن المبالغ المحولة، كانت تُجمع عبر حملات تبرعات عامة، يُعلن أنها مخصصة لمشاريع تعليمية وصحية في الأراضي الفلسطينية، غير أن التحريات أظهرت- وفق الادعاء- وجود “انحراف في وجهة جزء من هذه الأموال”.

مداهمات وتحقيقات موسعة

القضية تعود إلى تحقيق أولي فُتح في نوفمبر 2023، وأسند إلى القسم المختص بمكافحة الإرهاب في الشرطة الجنائية في باريس، بمشاركة المديرية العامة للأمن الداخلي، والمكتب المركزي لمكافحة الجريمة المالية الكبرى.

ونفذت خلال الأشهر الماضية، مداهمات لمقرات الجمعيتين، وعدد من منازل العاملين الحاليين والسابقين فيهما، حيث صادرت السلطات وثائق وأجهزة إلكترونية تخضع حالياً للتحليل الفني.

السلطات القضائية في فرنسا فرنسا حركة حماس تحويل أموال إلى حركة حماس أوماني تير وسوتيان أوماني تير الضفة الغربية وقطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

الزبادي

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن أضرار الزبادي..تفاصيل

ترشيحاتنا

دعاء ليلة 4 رمضان

دعاء الليلة الرابعة من رمضان .. ردد هذه الأدعية بيقين

سؤال فتاة للدكتور علي جمعة

ليه الولد واخد حرية أكتر من البنت؟.. علي جمعة يجيب| شاهد

الشيخ الشحات العزازي

الشحات العزازي : سعيد بن المسيب نموذج التابعين في العلم والعبادة وحسن الاختيار

بالصور

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

مفاجاة.. السيارات الهجينة تستهلك وقودًا أعلى من التقليدية

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
السيارات الهجينة

مي سليم: دموعي قريبة وبخاف من المرض والحسد بس ما بسيبوش يسيطر عليا

مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد